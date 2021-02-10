Навальна прилетіла у Німеччину: причина
Дружина російського опозиціонера Олексія Навального, Юлія, 10 лютого прилетіла у Німеччину. Причина такої поїздки – особистий візит.
Джерело:Der Spiegel
Навальна прибула у німецький Фракфурт-на-Майні ввечері 10 лютого.
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Поки російські ЗМІ поширювали версію, що дружина Навального покинула рідну країну через страх, у Берліні говорять про приватний візит до Німеччини,
– повідомило видання.
Зауважимо, Юлія вилетіла за кордон з московського аеропорту "Домодєдово". Наразі дружина опозиціонера не коментувала причину поїздки.
Затримання Навальної у Москві
- 23 січня силовики вперше затримали дружину опозиціонера. Навальну на автозаку відвезли у поліцейський відділок "Сокол". Згодом жінку відпустили.
- 31 січня омонівці затримали Юлію одразу, як вона вийшла на протест. Навальну знову відвезли у відділок, однак відпустили під зобов'язання з'явитися на засіданні суду. Згодом за участь в акції протесту жінку оштрафували на 20 тисяч рублів.
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