Дружину російського опозиціонера Юлію Навальну оштрафували на 20 тисяч рублів, або ж приблизно 265 доларів. Таке рішення виніс Щербинський суд Москви.

Джерело: Интерфакс

Судді звинуватили Навальну в "участі в неузгодженій акції, що призвела до перешкод для пішоходів і транспорту".

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Адвокатка Світлана Давидова заявила, що захист Навального вважає рішення суду необґрунтованим, незаконним і має намір його оскаржити в Московському міському суді. Зауважимо, що дружину опозиціонера затримували й на аналогічних акціях протесту. До прикладу, це сталося 23 січня.

Що відомо про затримання Навальної

Юлію Навальну затримали у Москві одразу за кілька хвилин після того, як вона вийшла на протест.

Силовики не показали своїх документів, як це передбачено законом, і не пояснили причину затримання.

Дружину опозиціонера посадили в автозак та відвезли у відділення поліції.

Протести в Росії: головне

Протести у російських містах спалахнули 23 січня. Тоді на вулиці вийшло понад 100 тисяч росіян. Традиційно силовики масово затримували та били людей . За інформацією правозахисників, тоді затримали понад 3,8 тисячі протестувальників.

Традиційно силовики масово . За інформацією правозахисників, тоді затримали понад 3,8 тисячі протестувальників. Протести поновилися за тиждень – 31 січня. Однак у хід пішли не лише кийки, але й сльозогінний газ, електрошокери та навіть табельний пістолет. Правоохоронці схопили понад 4 тисячі активістів.

Правоохоронці схопили понад 4 тисячі активістів. Головною вимогою активістів є звільнення опозиціонера Олексія Навального.

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