Юлію Навальну оштрафували на 20 тисяч рублів за участь в акції протесту
Дружину російського опозиціонера Юлію Навальну оштрафували на 20 тисяч рублів, або ж приблизно 265 доларів. Таке рішення виніс Щербинський суд Москви.
Джерело: Интерфакс
Судді звинуватили Навальну в "участі в неузгодженій акції, що призвела до перешкод для пішоходів і транспорту".
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Адвокатка Світлана Давидова заявила, що захист Навального вважає рішення суду необґрунтованим, незаконним і має намір його оскаржити в Московському міському суді. Зауважимо, що дружину опозиціонера затримували й на аналогічних акціях протесту. До прикладу, це сталося 23 січня.
Що відомо про затримання Навальної
- Юлію Навальну затримали у Москві одразу за кілька хвилин після того, як вона вийшла на протест.
- Силовики не показали своїх документів, як це передбачено законом, і не пояснили причину затримання.
- Дружину опозиціонера посадили в автозак та відвезли у відділення поліції.
Протести в Росії: головне
- Протести у російських містах спалахнули 23 січня. Тоді на вулиці вийшло понад 100 тисяч росіян. Традиційно силовики масово затримували та били людей. За інформацією правозахисників, тоді затримали понад 3,8 тисячі протестувальників.
- Протести поновилися за тиждень – 31 січня. Однак у хід пішли не лише кийки, але й сльозогінний газ, електрошокери та навіть табельний пістолет. Правоохоронці схопили понад 4 тисячі активістів.
- Головною вимогою активістів є звільнення опозиціонера Олексія Навального.
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