Протести в Росії на підтримку Олексія Навального 31 січня супроводжуються жорсткими затриманнями. Наразі правоохоронці вже схопили понад 870 активістів.

Джерело: "ОВД-Інфо"

За інформацією правозахисників, силовики затримали 878 людей. Зокрема, 113 – у Владивостоці, де протестувальники вийшли на лід та водили хороводи.

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У яких ще містах є затримані

Москва – 100;

Красноярськ – 91;

Новосибірськ – 90;

Перм – 40;

Новокузнецьк – 33;

Самара – 32;

Уфа – 28;

Іркутськ – 27;

Барнаул – 27;

Твер – 24.

Жорстокі затримання активістів

Водночас російські ЗМІ публікують кадри жорстких затримань. В Уфі силовики спіймали пенсіонерку. До автозаку жінку тягли 5 поліцейських, по дорозі її то підіймали, то опускали.

Затримання пенсіонерки в Уфі: дивіться відео

В Уфе жёстко задержали пенсионерку, пять полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак



Видео: Куштау онлайн pic.twitter.com/XoWDNHhvhk — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

У Ростові-на-Дону 10 правоохоронців повалили протестувальника, який намагався втекти, та почали бити його кийками.

Побиття активіста у Ростові-на-Дону: дивіться відео

Жесткие задержания в Ростове-на-Дону. Десять полицейских повалили протестующего, который пытался убежать, и начали бить дубинками. Задержано как минимум 10 человек. Видео: Юг. МБХ медиа https://t.co/CPgGNJFM5q pic.twitter.com/SukHhKTTA5 — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

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