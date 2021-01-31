У Росії на протестах жорстко затримують активістів: силовики схопили вже майже 900 людей
Протести в Росії на підтримку Олексія Навального 31 січня супроводжуються жорсткими затриманнями. Наразі правоохоронці вже схопили понад 870 активістів.
Джерело: "ОВД-Інфо"
За інформацією правозахисників, силовики затримали 878 людей. Зокрема, 113 – у Владивостоці, де протестувальники вийшли на лід та водили хороводи.
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У яких ще містах є затримані
- Москва – 100;
- Красноярськ – 91;
- Новосибірськ – 90;
- Перм – 40;
- Новокузнецьк – 33;
- Самара – 32;
- Уфа – 28;
- Іркутськ – 27;
- Барнаул – 27;
- Твер – 24.
Жорстокі затримання активістів
Водночас російські ЗМІ публікують кадри жорстких затримань. В Уфі силовики спіймали пенсіонерку. До автозаку жінку тягли 5 поліцейських, по дорозі її то підіймали, то опускали.
Затримання пенсіонерки в Уфі: дивіться відео
У Ростові-на-Дону 10 правоохоронців повалили протестувальника, який намагався втекти, та почали бити його кийками.
Побиття активіста у Ростові-на-Дону: дивіться відео
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Що відомо про протести у російських містах 31 січня
- Акції у підтримку опозиціонера Олексія Навального проводять у Москві, Санкт-Петербурзі, Челябінську, Хабаровську, Владивостоці, Іркутську, Кемерово, Новосибірську, Єкатеринбурзі та інших містах.
- Поліція попереджає людей по всій Росії про те, що їхні зібрання – незаконні, активістів масово затримують.
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