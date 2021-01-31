Протесты в России в поддержку Алексея Навального 31 января сопровождаются жесткими задержаниями. Правоохранители уже схватили почти 3 тысячи активистов.

Источник: "ОВД-Инфо"

По информации правозащитников, по состоянию на 15:00 по киевскому времени силовики задержали 2 291 человека. Больше всего активистов оказалось в руках правоохранителей в Москве – 520.

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В каких еще городах есть задержанные

Санкт-Петербург – 242;

Красноярск – 194;

Владивосток – 120;

Новосибирск – 103;

Нижний Новгород – 98;

Новокузнецк – 90;

Сочи – 52;

Ростов-на-Дону – 51;

Пермь – 46;

Тверь – 44;

Уфа – 40;

Самара – 39;

Екатеринбург – 34.

Жестокие задержания активистов

В то же время российские СМИ публикуют кадры жестких задержаний. В Уфе силовики схватили пенсионерку. В автозак женщину тащили 5 полицейских, на пути ее то поднимали, то опускали.

Задержание пенсионерки в Уфе: смотрите видео

В Уфе жёстко задержали пенсионерку, пять полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак



Видео: Куштау онлайн pic.twitter.com/XoWDNHhvhk — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

В Ростове-на-Дону 10 правоохранителей повалили протестующего, который пытался бежать, и начали бить его палками.

Избиение активиста в Ростове-на-Дону: смотрите видео

Жесткие задержания в Ростове-на-Дону. Десять полицейских повалили протестующего, который пытался убежать, и начали бить дубинками. Задержано как минимум 10 человек. Видео: Юг. МБХ медиа https://t.co/CPgGNJFM5q pic.twitter.com/SukHhKTTA5 — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

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