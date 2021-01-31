Количество задержанных на протестах в России резко растет: уже почти 3 тысячи
Протесты в России в поддержку Алексея Навального 31 января сопровождаются жесткими задержаниями. Правоохранители уже схватили почти 3 тысячи активистов.
Источник: "ОВД-Инфо"
По информации правозащитников, по состоянию на 15:00 по киевскому времени силовики задержали 2 291 человека. Больше всего активистов оказалось в руках правоохранителей в Москве – 520.
Узнайте больше Протесты в поддержку Навального: в России начали массово задерживать людей – фото, видео
В каких еще городах есть задержанные
- Санкт-Петербург – 242;
- Красноярск – 194;
- Владивосток – 120;
- Новосибирск – 103;
- Нижний Новгород – 98;
- Новокузнецк – 90;
- Сочи – 52;
- Ростов-на-Дону – 51;
- Пермь – 46;
- Тверь – 44;
- Уфа – 40;
- Самара – 39;
- Екатеринбург – 34.
Жестокие задержания активистов
В то же время российские СМИ публикуют кадры жестких задержаний. В Уфе силовики схватили пенсионерку. В автозак женщину тащили 5 полицейских, на пути ее то поднимали, то опускали.
Задержание пенсионерки в Уфе: смотрите видео
В Ростове-на-Дону 10 правоохранителей повалили протестующего, который пытался бежать, и начали бить его палками.
Избиение активиста в Ростове-на-Дону: смотрите видео
К теме Силовики в России применили к протестующим газ, электрошокеры и оружие: видео 18+
Что известно о протестах в российских городах 31 января
- Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального проводят в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Хабаровске, Владивостоке, Иркутске, Кемерово, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах.
- Полиция предупреждает людей по всей России о том, что их собрания – незаконны, активистов массово задерживают.
Поделиться новостью