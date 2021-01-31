В Казани 31 января задержали более 100 протестующих, митинговавших на территории Кремля. Силовики сорвали с задержанных маски и посадили их на снег.

Источник: телеграм Baza

В российских городах люди продолжают выходить на протесты, чтобы выразить поддержку оппозиционеру Алексею Навальному. А правоохранители и в дальнейшем используют жесткие методы задержания.

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Например, в Казани силовики поймали более 100 активистов, митинговавших на территории Кремля.

Далее полицейские сорвали с лиц людей защитные маски и начали фотографировать их на телефон. После этого всех задержанных посадили в снег.

На обнародованном видео слышно, как силовики кричат на активистов, относятся к ним, как к рабам или заключенным.



В Казани задержали более 100 активистов / Телеграм-канал Baza



С людей сорвали маски и бросили на снег / Телеграм-канал Baza

Жесткое задержание активистов в Казани: смотрите видео

Сколько людей уже задержали