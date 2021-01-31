Сорвали маски и бросили на снег: в Казани жестко задержали более 100 активистов – фото, видео
В Казани 31 января задержали более 100 протестующих, митинговавших на территории Кремля. Силовики сорвали с задержанных маски и посадили их на снег.
Источник: телеграм Baza
В российских городах люди продолжают выходить на протесты, чтобы выразить поддержку оппозиционеру Алексею Навальному. А правоохранители и в дальнейшем используют жесткие методы задержания.
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Например, в Казани силовики поймали более 100 активистов, митинговавших на территории Кремля.
Далее полицейские сорвали с лиц людей защитные маски и начали фотографировать их на телефон. После этого всех задержанных посадили в снег.
На обнародованном видео слышно, как силовики кричат на активистов, относятся к ним, как к рабам или заключенным.
В Казани задержали более 100 активистов / Телеграм-канал Baza
С людей сорвали маски и бросили на снег / Телеграм-канал Baza
Жесткое задержание активистов в Казани: смотрите видео
Сколько людей уже задержали
- Количество задержанных в России протестующих стремительно растет.
- По состоянию на 14:30 (по киевскому времени) силовики поймали уже 2 291 активиста.
- Больше всего задержанных в таких городах: Москва – 520; Санкт-Петербург – 242; Красноярск – 192; Владивосток – 120; Новосибирск – 103.
- Больше о ситуации с протестами в России 31 января читайте по ссылке.
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