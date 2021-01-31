Зірвали маски й кинули на сніг: у Казані жорстко затримали понад 100 активістів – фото, відео
У Казані 31 січня затримали понад 100 протестувальників, які мітингували на території Кремля. Силовики зірвали зі затриманих маски та посадили їх на сніг.
Джерело: телеграм Baza
У російських містах люди продовжують виходити на протести, аби висловити підтримку опозиціонеру Олексію Навальному. А правоохоронці й надалі використовують жорсткі методи затримання.
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Наприклад, у Казані силовики спіймали понад 100 активістів, які мітингували на території Кремля.
Далі поліцейські зірвали з облич людей захисні маски та почали фотографувати їх на телефон. Після цього всіх затриманих посадили в сніг.
На оприлюдненому відео чутно, як силовики кричать на активістів, ставляться до них як до рабів або в'язнів.
У Казані затримали понад 100 активістів / Телеграм-канал Baza
З людей зірвали маски й кинули на сніг / Телеграм-канал Baza
Жорстке затримання активістів у Казані: дивіться відео
Скільки людей вже затримали
- Кількість затриманих у Росії протестувальників стрімко росте.
- Станом на 14.30 (за київським часом) силовики спіймали вже 2 291 активіста.
- Найбільше затриманих у таких містах: Москва – 520; Санкт-Петербург – 242; Красноярськ – 192; Владивосток – 120; Новосибірськ – 103.
- Більше про ситуацію з протестами у Росії 31 січня читайте за посиланням.
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