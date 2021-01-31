У Казані 31 січня затримали понад 100 протестувальників, які мітингували на території Кремля. Силовики зірвали зі затриманих маски та посадили їх на сніг.

Джерело: телеграм Baza

У російських містах люди продовжують виходити на протести, аби висловити підтримку опозиціонеру Олексію Навальному. А правоохоронці й надалі використовують жорсткі методи затримання.

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Наприклад, у Казані силовики спіймали понад 100 активістів, які мітингували на території Кремля.

Далі поліцейські зірвали з облич людей захисні маски та почали фотографувати їх на телефон. Після цього всіх затриманих посадили в сніг.

На оприлюдненому відео чутно, як силовики кричать на активістів, ставляться до них як до рабів або в'язнів.



У Казані затримали понад 100 активістів / Телеграм-канал Baza



З людей зірвали маски й кинули на сніг / Телеграм-канал Baza

Жорстке затримання активістів у Казані: дивіться відео

Скільки людей вже затримали