У російських містах 31 січня поновились протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Мітингувальники вийшли на вулиці вимагають звільнення політика.

Джерело: 24 канал

Ще до початку мітингів на протестувальників вже чекали ОМОНівці.

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Хабаровськ

У Хабаровську на акції в підтримку Олексія Навального в центрі міста зібралися кілька десятків людей. Однак силовики одразу ж почали затримувати їх. До автозаків потрапили не лише протестувальники, але й журналісти.

Владивосток

У Владивостоці кілька десятків учасників акції зібралися в центрі міста. Щоправда, акція тривала лише півтори години. Звісно, і там не минулося без затримань.

Пізніше майже 100 людей вийшли на лід Японського моря. Протестувальники водили хороводи й скандували: "Путін – злодій", "аквадискотека", "Свободу Навальному!". Кілька співробітників ОМОН також зійшли з берега, щоб розігнати людей.

Протестувальники у Владивостоці вийшли на лід Японського моря: дивіться відео

Іркутськ

В Іркутську акція протесту зібрала приблизно 300 людей. Їх оточили силовики. Пізніше співробітники міліції все ж пропустили натовп, учасники акції прийшли до будівлі обласного уряду.

Жінка літнього віку під час протесту кричала силовиків за те, що вони затримали її сина. Згодом її забрала швидка.

В Іркутську жінку забрала швидка: дивіться відео

Затримання в Іркутську: дивіться відео

Кемерово

А от у Кемерові влада вирішила грати на випередження і завчасно перегородила місце збору учасників акції. Причиною цьому стало нібито прибирання снігу. Найближчі магазини, аптеки та салони зв'язку закриті.



У Кемерові перегородили місце збору учасників акції / Фото "Сибирь. МБХ медиа"

Новосибірськ

У Новосибірську на вулиці вийшли майже 2 000 людей. Активістів переслідували силовики на автозаках.

Протести у Новосибірську: дивіться відео

Зверніть увагу! Станом на 8:30 на акціях протесту по всій Росії затримали щонайменше 145 осіб, більшість – 76 протестувальників – у Владивостоці.

Чому в Росії відбуваються протести? Річ у тім, що Навального затримали одразу після прильоту до Росії. Перед тим він лікувався у Німеччині від отруєння "Новачком". Опозиціонера взяли під варту та хочуть змінити його умовний термін у справі "Ів-Роше" на реальний. Людей це обурило, тому вони вийшли на протести.

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