В российских городах 31 января возобновились протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Митингующие вышли на улицы и требуют освобождения политика.

Источник: 24 канал

Еще до начала митингов протестующих уже ждали омоновцы.

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Москва

На этот раз митингующие начали собираться на Чистых прудах. Там силовики ОМОНа и начали задерживать людей. По словам очевидцев, силовики по своему усмотрению останавливают и задерживают прохожих, не объясняя причин. Всего в Москве задержали более 27 человек.

Также в столице России закрыли выход из станции метро "Пушкинская" на Пушкинскую площадь. Ее полностью окружили силовики.

Первые задержания в России / Фото "МБХ медиа", "Медуза"

Санкт-Петербург

Протестующие в Петербурге собирались у здания Театра юного зрителя. Всего на протест пришли 400 – 500 человек. Правоохранители задерживали протестующих с плакатами.

Протесты в Петербурге / Фото "МБХ медиа", "Медуза"

Челябинск

В Челябинске силовики били людей дубинками и задерживают активистов. ОМОНовцы пытались не пустить толпу на Проспект Ленина. Для разгона протестующих даже привлекли спецназ.

Протесты в Челябинске / Фото "Медуза"

Хабаровск

В Хабаровске на акции в поддержку Алексея Навального в центре города собрались несколько десятков человек. Однако силовики сразу же начали задерживать их. В автозаки попали не только протестующие, но и журналисты.

Владивосток

Во Владивостоке несколько десятков участников акции собрались в центре города. Правда, акция продолжалась всего полтора часа. Конечно, и там не обошлось без задержаний.

Позже люди вышли на лед Японского моря. Протестующие водили хороводы и скандировали: "Путин – вор", "Аквадискотека", "Свободу Навальному!". Несколько сотрудников ОМОН также сошли с берега, чтобы разогнать людей.

Правозащитники сообщают, что ОМОНовцы задержали более 100 человек.

Протестующие во Владивостоке вышли на лед Японского моря: смотрите видео

Иркутск

В Иркутске акция протеста собрала примерно 300 человек. Их окружили силовики. Позже сотрудники милиции все же пропустили толпу, участники акции пришли к зданию областного правительства.

Женщина пожилого возраста во время протеста кричала силовикам за то, что они задержали ее сына. Впоследствии ее забрала скорая.

В Иркутске женщину забрала скорая: смотрите видео

Задержание в Иркутске: смотрите видео

Кемерово

А вот в Кемерово власти решили играть на опережение и заранее перегородили место сбора участников акции. Причиной этому стала якобы уборка снега. Ближайшие магазины, аптеки и салоны связи закрыты.



В Кемерово перегородили место сбора участников акции / Фото "Сибирь. МБХ медиа"

Новосибирск

В Новосибирске на улицы вышли почти 2 000 человек. Активистов преследовали силовики на автозаках.

Протесты в Новосибирске: смотрите видео

Екатеринбург

В Екатеринбурге силовики задержали мужчину за то, что он воткнул в землю плакат адресован Владимиру Путину. В нем говорилось "Пора провести обыски в голове президента".

Всего на акцию протеста вышли более 7 тысяч человек. Интересно, что еще на прошлой неделе их было 5 тысяч. Очевидцы сообщили, что протестующие отступили от бойцов ОМОН на лед.

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