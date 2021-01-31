У Росію другі вихідні поспіль тривають масові акції протесту. Станом на 31 січня 12:00 силовики вже схопили понад 900 протестувальників.

Джерело: 24 канал

Цього разу у хід пішли не лише кийки, але й сльозогінний газ, електрошокери та навіть табельний пістолет.

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Низка російських опозиційних телеграм-каналів повідомляє, що силовики б'ють протестувальників у Петербурзі, Челябінську, Казані та інших містах. До прикладу, у Пітері в автобус внесли людини без свідомості. За інформацією очевидців, силовики під час жорсткого затримання вдарили його шокером.

Тим часом у Челябінську ОМОНівці ледь не задушили протестувальника. Силовики сіли на чоловіка та тримали його. На відео чути, як він благає про допомогу і каже, що немає чим дихати. А от у Казані силовики вкладали затриманих обличчям у сніг.

У Пітері чоловіка вдарили шокером, він без свідомості: дивіться відео

Силовики ледь не задушили протестувальника: дивіться відео (18+)

ОМОНівці безжально лупцюють перехожих: дивіться відео (18+)



Затримання у Казані / Фото з телеграм-каналу "Усы Пескова"

Протести у Росії: головне

Протести у російських містах спалахнули 23 січня. Тоді на вулиці вийшло понад 100 тисяч росіян. Найбільше людей мітингували у Москві.

Традиційно силовики масово затримували та били людей. За інформацією правозахисників, тоді затримали понад 3,8 тисячі протестувальників.

Натомість демонстранти відповідали ОМОНівцям сніжками.

Протести поновилися за тиждень – 31 січня. Ситуація майже не змінилася: люди вимагають звільнення Навального, а у відповідь їх затримують.

Більше про те, що відбувається у Росії 31 січня – читайте за посиланням.