В России вторые выходные подряд продолжаются массовые акции протеста. По состоянию на 31 января 12:00 силовики уже схватили более 900 протестующих.

Источник: 24 канал

На этот раз в ход пошли не только дубинки, но и слезоточивый газ, электрошокеры и даже табельный пистолет.

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Ряд российских оппозиционных телеграм-каналов сообщает, что силовики бьют протестующих в Петербурге, Челябинске, Казани и других городах. К примеру, в Питере в автобус внесли человека без сознания. По информации очевидцев, силовики во время жесткого задержания ударили его шокером.

Между тем в Челябинске ОМОНовцы едва не задушили протестующего. Силовики сели на мужчину и держали его. На видео слышно, как он умоляет о помощи и говорит, что нечем дышать. А вот в Казани силовики укладывали задержанных лицом в снег.

В Питере мужчину ударили шокером, он без сознания: смотрите видео

Силовики едва не задушили протестующего: смотрите видео (18+)

ОМОНовцы безжалостно избивают прохожих: смотрите видео (18+)



Задержание в Казани / Фото с телеграм-канала "Усы Пескова"

Протесты в России: главное

Протесты в российских городах вспыхнули 23 января. Тогда на улицы вышли более 100 тысяч россиян. Больше всего людей митинговали в Москве.

Традиционно силовики массово задерживали и избивали людей. По информации правозащитников, тогда задержали более 3,8 тысяч протестующих.

Зато демонстранты отвечали ОМОНовцам снежками.

Протесты возобновились через неделю – 31 января. Ситуация почти не изменилась: люди требуют освобождения Навального, а в ответ их задерживают.

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