Силовики в России применили к протестующим газ, электрошокеры и оружие: видео 18+
В России вторые выходные подряд продолжаются массовые акции протеста. По состоянию на 31 января 12:00 силовики уже схватили более 900 протестующих.
Источник: 24 канал
На этот раз в ход пошли не только дубинки, но и слезоточивый газ, электрошокеры и даже табельный пистолет.
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Ряд российских оппозиционных телеграм-каналов сообщает, что силовики бьют протестующих в Петербурге, Челябинске, Казани и других городах. К примеру, в Питере в автобус внесли человека без сознания. По информации очевидцев, силовики во время жесткого задержания ударили его шокером.
Между тем в Челябинске ОМОНовцы едва не задушили протестующего. Силовики сели на мужчину и держали его. На видео слышно, как он умоляет о помощи и говорит, что нечем дышать. А вот в Казани силовики укладывали задержанных лицом в снег.
В Питере мужчину ударили шокером, он без сознания: смотрите видео
Силовики едва не задушили протестующего: смотрите видео (18+)
ОМОНовцы безжалостно избивают прохожих: смотрите видео (18+)
Задержание в Казани / Фото с телеграм-канала "Усы Пескова"
Протесты в России: главное
- Протесты в российских городах вспыхнули 23 января. Тогда на улицы вышли более 100 тысяч россиян. Больше всего людей митинговали в Москве.
- Традиционно силовики массово задерживали и избивали людей. По информации правозащитников, тогда задержали более 3,8 тысяч протестующих.
- Зато демонстранты отвечали ОМОНовцам снежками.
- Протесты возобновились через неделю – 31 января. Ситуация почти не изменилась: люди требуют освобождения Навального, а в ответ их задерживают.
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