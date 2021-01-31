Россияне снова вышли на протест 31 января на поддержку оппозиционера Алексея Навального. По всей стране начались массовые задержания, а на дороги Москвы и Санкт-Петербурга выехали грузовики Росгвардии.

Источник: "Медуза"

Москва

Автомобили Росгвардии движутся от "Красных ворот" до Комсомольской площади. Соответствующие фото опубликовал телеграм-канал "Медуза".

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Между тем на площади, где собрались активисты, ОМОНовцы начали массово задерживать активистов.



Автозаки Росгвардии в Москве / Фото "Медуза"

Москву перевели в осадное состояние – там заблокировали весь центр. 8 центральных станций метро закрыты на вход и выход, перед ними стоят границы из силовиков. Такие границы установлены перед Лубянкой, Красной площадью и СИЗО "Матросская тишина", где содержится Алексей Навальный.

Людям не дают собираться даже по трое, их сразу же задерживают и ведут в автозаки.

Санкт-Петербург

Машины Росгвардии и военных заметили и на Сенной площади в Санкт-Петербурге. Фото появились в телеграм-канале "Фонтанка.ру".

Силовики также полностью перекрыли центр города и закрыли центральные станции метро. Кроме этого, на площади произошли столкновения между активистами и ОМОНовцами, когда те пытались задержать одного из митингующих.

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