Жену российского оппозиционера Юлию Навальную оштрафовали на 20 тысяч рублей, или же примерно 265 долларов. Такое решение вынес Щербинский суд Москвы.

Источник: Интерфакс

Судьи обвинили Навальную в "участии в несогласованной акции, приведшей к препятствиям для пешеходов и транспорта".

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Адвокат Светлана Давыдова заявила, что защита Навального считает решение суда необоснованным, незаконным и намерена его обжаловать в Московском городском суде. Заметим, что жену оппозиционера задерживали на аналогичных акциях протеста. К примеру, это произошло 23 января.

Что известно о задержании Навальной

Юлию Навальную задержали в Москве сразу через несколько минут после того, как она вышла на протест.

Силовики не показали своих документов, как это предусмотрено законом, и не объяснили причину задержания.

Жену оппозиционера посадили в автозак и отвезли в отделение полиции.

Протесты в России: главное

Протесты в российских городах вспыхнули 23 января. Тогда на улицы вышло более 100 тысяч россиян . Традиционно силовики массово задерживали и избивали людей . По информации правозащитников, тогда задержали более 3,8 тысячи протестующих.

. Традиционно силовики массово . По информации правозащитников, тогда задержали более 3,8 тысячи протестующих. Протесты возобновились через неделю – 31 января. Однако в ход пошли не только дубинки, но и слезоточивый газ, электрошокеры и даже табельный пистолет . Правоохранители схватили более 4 тысяч активистов.

. Правоохранители схватили более 4 тысяч активистов. Главным требованием активистов является освобождение оппозиционера Алексея Навального.​

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