Юлию Навальную оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акции протеста
Жену российского оппозиционера Юлию Навальную оштрафовали на 20 тысяч рублей, или же примерно 265 долларов. Такое решение вынес Щербинский суд Москвы.
Источник: Интерфакс
Судьи обвинили Навальную в "участии в несогласованной акции, приведшей к препятствиям для пешеходов и транспорта".
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Адвокат Светлана Давыдова заявила, что защита Навального считает решение суда необоснованным, незаконным и намерена его обжаловать в Московском городском суде. Заметим, что жену оппозиционера задерживали на аналогичных акциях протеста. К примеру, это произошло 23 января.
Что известно о задержании Навальной
- Юлию Навальную задержали в Москве сразу через несколько минут после того, как она вышла на протест.
- Силовики не показали своих документов, как это предусмотрено законом, и не объяснили причину задержания.
- Жену оппозиционера посадили в автозак и отвезли в отделение полиции.
Протесты в России: главное
- Протесты в российских городах вспыхнули 23 января. Тогда на улицы вышло более 100 тысяч россиян. Традиционно силовики массово задерживали и избивали людей. По информации правозащитников, тогда задержали более 3,8 тысячи протестующих.
- Протесты возобновились через неделю – 31 января. Однако в ход пошли не только дубинки, но и слезоточивый газ, электрошокеры и даже табельный пистолет. Правоохранители схватили более 4 тысяч активистов.
- Главным требованием активистов является освобождение оппозиционера Алексея Навального.
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