Юлія Навальна приєдналася до протестів у Москві: її знову затримали – відео
Дружина російського опозиціонера Юлія Навальна 31 січня приєдналася до протестувальників у Москві. Вже через кілька хвилин її затримали силовики.
Джерело: телеканал "Дождь"
Як повідомив адвокат Фонду боротьби з корупцією В'ячеслав Гімальді, до Навальної досі не впустили адвокатів.
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До того ж, під час затримання правоохоронці не представилися та не пред'явили своїх посвідчень, як цього вимагає закон, та не назвали причину своїх дій.
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Зауважимо, що Юлію Навальну вже затримували 23 січня. Тоді її відвезли у поліцейський відділок "Сокол", проте утримали там недовго й відпустили.
Росіяни протестують: що відомо
- Росіяни другі вихідні поспіль протестують проти дій влади. Кремль обороняється від народу кордонами силовиків.
- У Москві заблокували весь центр, 8 центральних станцій метро закриті на вхід і вихід. Перед ними стоять кордони з силовиків.
- Такі ж кордоні встановлені перед Луб'янкою, Красною площею та СІЗО "Матроська тиша", де тримають Навального.
- У відповідь на такі дії влади прибічники опозиціонера закликали активістів збиратися в іншому місці Москви.
- Влада відразу ж направила туди силовиків. Людям не дають збиратися навіть по троє. Їх відразу ж затримують і ведуть в автозаки.
- Схожа ситуація і в Петербургу та інших російських містах. Найбільше затриманих у Владвостоку – 150 людей.
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