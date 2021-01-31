Жена российского оппозиционера Юлия Навальная 31 января присоединилась к протестующим в Москве. Уже через несколько минут ее задержали силовики.

Источник: телеканал "Дождь"

Как сообщил адвокат Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимальди, к Навальной до сих пор не впустили адвокатов.

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К тому же, во время задержания правоохранители не представились и не предъявили своих удостоверений, как этого требует закон, и не назвали причину своих действий.

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Отметим, что Юлию Навальную уже задерживали 23 января. Тогда ее отвезли в полицейский участок "Сокол", однако удерживали там недолго и отпустили.

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