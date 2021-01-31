Юлия Навальная присоединилась к протестам в Москве: ее снова задержали – видео
Жена российского оппозиционера Юлия Навальная 31 января присоединилась к протестующим в Москве. Уже через несколько минут ее задержали силовики.
Источник: телеканал "Дождь"
Как сообщил адвокат Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимальди, к Навальной до сих пор не впустили адвокатов.
Обратите внимание Протесты в поддержку Навального: в России начали массово задерживать людей – фото, видео
К тому же, во время задержания правоохранители не представились и не предъявили своих удостоверений, как этого требует закон, и не назвали причину своих действий.
Навальную задержали на протестах в России: смотрите видео
Отметим, что Юлию Навальную уже задерживали 23 января. Тогда ее отвезли в полицейский участок "Сокол", однако удерживали там недолго и отпустили.
Россияне протестуют: что известно
- Россияне вторые выходные подряд протестуют против действий властей. Кремль обороняется от народа кордонами силовиков.
- В Москве заблокировали весь центр, 8 центральных станций метро закрыты на вход и выход. Перед ними стоят кордоны из силовиков.
- Такие же кордоны установлены перед Лубянкой, Красной площадью и СИЗО "Матросская тишина", где держат Навального.
- В ответ на такие действия властей сторонники оппозиционера призвали активистов собираться в другом месте Москвы.
- Власти сразу же направили туда силовиков. Людям не дают собираться даже по трое. Их сразу же задерживают и ведут в автозаки.
- Похожая ситуация в Петербурге и других российских городах. Больше всего задержанных во Владивостоке – 150 человек.
Поделиться новостью