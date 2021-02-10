Навальная прилетела в Германию: причина
Жена российского оппозиционера Алексея Навального, Юлия, 10 февраля прилетела в Германию. Причина такой поездки – личный визит.
Источник:Der Spiegel
Навальная прибыла в немецкий Фракфурт-на-Майне вечером 10 февраля.
Читайте также В России повысили штрафы за участие в митингах перед новыми протестами за Навального
Пока российские СМИ распространяли версию, что жена Навального покинула родную страну из-за страха, в Берлине говорят о частном визите в Германию,
– сообщило издание.
Заметим, Юлия вылетела за границу из московского аэропорта "Домодедово". На данный момент жена оппозиционера не комментировала причину поездки.
Задержание Навальной в Москве
- 23 января силовики впервые задержали жену оппозиционера. Навальную на автозаке отвезли в полицейский участок "Сокол". Позже женщину отпустили.
- 31 января сотрудники ОМОНа задержали Юлию сразу, как она вышла на протест. Навальную снова отвезли в участок, однако отпустили под обязательство явиться на заседании суда. Впоследствии за участие в акции протеста женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Поделиться новостью