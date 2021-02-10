Жена российского оппозиционера Алексея Навального, Юлия, 10 февраля прилетела в Германию. Причина такой поездки – личный визит.

Навальная прибыла в немецкий Фракфурт-на-Майне вечером 10 февраля.

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Пока российские СМИ распространяли версию, что жена Навального покинула родную страну из-за страха, в Берлине говорят о частном визите в Германию,

– сообщило издание.

Заметим, Юлия вылетела за границу из московского аэропорта "Домодедово". На данный момент жена оппозиционера не комментировала причину поездки.

Обратите внимание! Алексей Навальный пробыл в Германии около 5 месяцев. Оппозиционер лечился в берлинской клинике "Шарите" после того, как его отравили химическим веществом "Новичок". Заметим, сейчас политик отбывает наказание в колонии общего режима. Его осудили на 3,5 года. Впрочем, в неволе Навальный проведет 2,8 года, поскольку часть срока он пробыл под домашним арестом.

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