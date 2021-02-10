В России накануне акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального повысили штрафы за участие в митингах. Сумма наказания будет стартовать от 2 тысяч рублей.

Госдума России приняла закон, ужесточающий административную ответственность за отказ подчиниться требованиям силовых органов. Об этом сообщают росСМИ.

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Демонстрантам грозят штрафы и арест

Протестующих, которые будут игнорировать требования силовиков, будут штрафовать на сумму от 2 до 4 тысяч рублей. При повторном нарушении – от 10 до 20 тысяч рублей.

Альтернативой штрафу будет арест на 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

За финансирование протестов грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей для физических лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических.

Также штрафы предусмотрены для организаторов массовых акций протеста.

Протесты в поддержку Алексея Навального: коротко