В России повысили штрафы за участие в митингах перед новыми протестами за Навального
В России накануне акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального повысили штрафы за участие в митингах. Сумма наказания будет стартовать от 2 тысяч рублей.
Источник:24 канал
Госдума России приняла закон, ужесточающий административную ответственность за отказ подчиниться требованиям силовых органов. Об этом сообщают росСМИ.
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Демонстрантам грозят штрафы и арест
Протестующих, которые будут игнорировать требования силовиков, будут штрафовать на сумму от 2 до 4 тысяч рублей. При повторном нарушении – от 10 до 20 тысяч рублей.
Альтернативой штрафу будет арест на 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.
За финансирование протестов грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей для физических лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических.
Также штрафы предусмотрены для организаторов массовых акций протеста.
Протесты в поддержку Алексея Навального: коротко
- Алексея Навального задержали 17 января после его возвращения из Германии, где он лечился в течение длительного времени.
- Впоследствии ему избрали меру пресечения в виде 30 дней содержания под стражей.
- Вследствие этого по многим городам России прокатилась волна протестов в поддержку политика. 23 января на улицы вышли более 100 тысяч россиян. Силовики начали проводить массовые задержания.
- В Москве 2 февраля Алексею Навальному суд вынес приговор и осудил его на 3,5 года.
- Всего на акциях в поддержку оппозиционера по всей стране задержали более 12 тысяч человек.
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