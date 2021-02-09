Соратники Навального готовят акцию протеста на День влюбленных
Коллеги российского оппозиционера Алексея Навального планируют провести нестандартный митинг вечером 14 февраля. Акции не должны навредить правоохранители.
Источник:"МБХ-Медиа"
Протест в поддержку оппозиционера Навального планируют провести в новом формате. Он состоится 14 февраля в 20 часов.
Читайте также Соратники Навального обсудили с США и ЕС санкции против окружения Путина: реакция России
По мнению организаторов, событие не должно привлечь внимание правоохранителей. Соратники Навального хотят сделать все гораздо хитрее и стараться напрямую не взаимодействовать с полицией.
Мы уже стали большинством, просто Путин расставляет между нами цепь Омона так, чтобы мы не могли друг друга увидеть и осознать, как нас много. Надо найти способ это преодолеть; провести такую акцию, которой не мог бы помешать ОМОН и на которую мог бы выйти каждый,
– рассказал руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков.
В каком формате готовят протест
Коллеги политика предлагают всем жителям крупных российских городов выйти во двор своего дома и зажечь фонарик или свечу. В сообщении в телеграм-канале поощряют "взять на вооружение что-то, что сильнее страха". Идею для акции подсказал Алексей Навальный – показал сердечко для жены Юлии в зале суда.
Фото Навального в зале суда / inosmi.ru
По мнению оппозиционеров, это должно сплотить людей, помочь им поддержать друг друга. Организаторы также призывают делать фото из окон квартиры и публиковать их в инстаграме.
"Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов. Может быть, именно в вашем дворе, в одном из домов, живет один из тех, кто сейчас под домашним арестом? Но даже из-под домашнего ареста можно выглянуть из окна и увидеть яркое сердечко", – говорится в сообщении.
Акция продлится 15 минут и должна закончиться в 20:15.
К теме Вышли на протест, но не дошли: почему крымчане забоялись поддержать Навального – видео
Главное о протестах в поддержку Навального
- Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января после отравления "Новичком" и лечения в Германии. На паспортном контроле его задержали. Впоследствии ему избрали меру пресечения в виде 30 дней содержания под стражей.
- Реакцией россиян стала первая волна митингов в поддержку Навального. Она вспыхнула 23 января. Тогда на улицы вышли более 100 тысяч россиян. Силовики начали проводить массовые аресты.
- 31 января состоялись повторные протесты во многих городах России. Правоохранители также жестко задерживали людей.
- 2 февраля в Москве суд вынес приговор Алексею Навальному и осудил на 3,5 года заключения. На акцию протеста снова вышли сотни людей.
- 4 февраля Леонид Волков заявлял, что акции протеста не будут организовывать до весны. Он объяснил это большим количеством арестованных и избитых. Основная волна протестов планировалась ближе к осени, потому что будут проводиться выборы в Государственную думу.
- Всего на акциях в поддержку Алексея Навального по всей стране задержали более 12 тысяч человек.
Поделиться новостью