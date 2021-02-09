Коллеги российского оппозиционера Алексея Навального планируют провести нестандартный митинг вечером 14 февраля. Акции не должны навредить правоохранители.

Протест в поддержку оппозиционера Навального планируют провести в новом формате. Он состоится 14 февраля в 20 часов.

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По мнению организаторов, событие не должно привлечь внимание правоохранителей. Соратники Навального хотят сделать все гораздо хитрее и стараться напрямую не взаимодействовать с полицией.

Мы уже стали большинством, просто Путин расставляет между нами цепь Омона так, чтобы мы не могли друг друга увидеть и осознать, как нас много. Надо найти способ это преодолеть; провести такую акцию, которой не мог бы помешать ОМОН и на которую мог бы выйти каждый,

– рассказал руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков.

В каком формате готовят протест

Коллеги политика предлагают всем жителям крупных российских городов выйти во двор своего дома и зажечь фонарик или свечу. В сообщении в телеграм-канале поощряют "взять на вооружение что-то, что сильнее страха". Идею для акции подсказал Алексей Навальный – показал сердечко для жены Юлии в зале суда.



Фото Навального в зале суда / inosmi.ru

По мнению оппозиционеров, это должно сплотить людей, помочь им поддержать друг друга. Организаторы также призывают делать фото из окон квартиры и публиковать их в инстаграме.

"Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов. Может быть, именно в вашем дворе, в одном из домов, живет один из тех, кто сейчас под домашним арестом? Но даже из-под домашнего ареста можно выглянуть из окна и увидеть яркое сердечко", – говорится в сообщении.

Акция продлится 15 минут и должна закончиться в 20:15.

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