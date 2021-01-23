Россия охвачена масштабными протестами: впечатляющие фото и видео с высоты
В России 23 января вспыхнули масштабные протесты из-за задержания оппозиционера Алексея Навального. На акциях в разных городах собрались десятки тысяч россиян.
Фото и видео масштабных протестов в России – смотрите в подборке 24 канала.
Главное здесь В городах России вспыхнули акции в поддержку Навального: сотни задержанных – фото, видео
Скандальное расследование команды Алексея Навального о Владимире Путине, который уже несколько лет узурпирует власть в России и за это время построил себе просто царский дворец под Геленджиком, таки заставило россиян несмотря на морозы выйти на массовые протесты.
К акции против произвола властей присоединились жители более 60 городов. На подъездах к Москве люди видели БТРы. Задержания в России начались еще до начала самого протеста.
Москва
Протесты в Москве / Фото из соцсетей
Десятки тысяч человек собрались на протест / Фото из соцсетей
Санкт-Петербург
Протесты в Санкт-Петербурге / Фото "Раньше всех. Ну почти"
Тысячи людей вышли на протест из-за задержания Навального / Фото "Медузы"
Ситуация на Невской площади / Фото телеграм-канала ФБК
Владивосток
Протесты во Владивостоке / Скриншот из видео
Иркутск
Южно-Сахалинск
Задержание Навального в России: что известно
- 17 января Алексей Навальный, после лечения в Германии, вернулся в Россию. Как известно, политика ранее отравили "Новичком".
- Однако после паспортного контроля оппозиционера задержали. Ему избрана мера пресечения в виде 30 дней содержания под стражей.
- Сейчас он находится в СИЗО "Матросская тишина". Однако о возвращении домой не жалеет.
- В то же время в Bloomberg заявили, что в России Навальному грозит до более 10 лет колонии.
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