В России 23 января вспыхнули масштабные протесты из-за задержания оппозиционера Алексея Навального. На акциях в разных городах собрались десятки тысяч россиян.

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Главное здесь В городах России вспыхнули акции в поддержку Навального: сотни задержанных – фото, видео

Скандальное расследование команды Алексея Навального о Владимире Путине, который уже несколько лет узурпирует власть в России и за это время построил себе просто царский дворец под Геленджиком, таки заставило россиян несмотря на морозы выйти на массовые протесты.

К акции против произвола властей присоединились жители более 60 городов. На подъездах к Москве люди видели БТРы. Задержания в России начались еще до начала самого протеста.

Москва



Протесты в Москве / Фото из соцсетей



Десятки тысяч человек собрались на протест / Фото из соцсетей

Санкт-Петербург



Протесты в Санкт-Петербурге / Фото "Раньше всех. Ну почти"



Тысячи людей вышли на протест из-за задержания Навального / Фото "Медузы"



Ситуация на Невской площади / Фото телеграм-канала ФБК

Владивосток



Протесты во Владивостоке / Скриншот из видео

Тем временем акция началась и во Владивостоке



Фото: Полина Сидельниковаhttps://t.co/v5mWMlScdp pic.twitter.com/mIHFQw2hxX — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Иркутск

Южно-Сахалинск

Южно-Сахалинск!



Как много людей, с ума сойти. pic.twitter.com/lDyzKOAmWu — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

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Задержание Навального в России: что известно