У Росії 23 січня спалахнули масштабні протести через затримання опозиціонера Олексія Навального. На акціях в різних містах зібрались десятки тисяч росіян.

Фото та відео з масштабних протестів у Росії – дивіться у підбірці 24 каналу.

Головне тут У містах Росії спалахнули акції на підтримку Навального: сотні затриманих – фото, відео

Скандальне розслідування команди Олексія Навального про Володимира Путіна, який вже декілька років узурпує владу в Росії і за цей час побудував собі просто царський палац під Геленджиком, таки змусило росіян попри морози вийти на масові протести.

До акцій проти свавілля влади долучилися жителі понад 60 міст. На під'їздах до Москви люди бачили БТРи. Затримання ж в Росії почалися ще до початку самого протесту.

Москва



Протести в Москві / Фото з соцмереж



Десятки тисяч людей зібрались на протест / Фото з соцмереж

Санкт-Петербург



Протести в Санкт-Петербурзі / Фото "Раньше всех. Ну почти"



Тисячі людей вийшли на протест через затримання Навального / Фото "Медузи"



Ситуація на Невській площі / Фото телеграм-каналу ФБК

Владивосток



Протести у Владивостоці / Скриншот з відео



Сотні людей протестують проти влади / Фото "ОВД-инфо"

Іркутськ



Жителі Іркутська вийшли на протест / Фото штабу Навального

Южно-Сахалінськ

Южно-Сахалинск!



Как много людей, с ума сойти. pic.twitter.com/lDyzKOAmWu — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

Більше про те, що відбувається на протестах в інших містах Росії – читайте за посиланням.

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