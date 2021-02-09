Соратники Навального обсудили с США и ЕС санкции против окружения Путина: реакция России
Представители стран Запада и 2 соратника политика Алексея Навального приняли участие в конференции по санкциям против окружения Владимира Путина. Российские власти заявили о так называемом "незаконном и агрессивном нападении" на них.
Источник:Polskie Radio
Конференцию 8 февраля провели власти Польши. В ней приняли участие представители стран Запада, а также глава избирательных штабов Навального Леонид Волков и исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков.
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Детали конференции
В двухчасовой видеоконференции также принимали участие представители стран Евросоюза, Великобритании, США, Канады и Украины.
Они обсуждали политику в отношении России, в том числе и санкции.
Леонид Волков уточнил, что речь шла о "санкциях против кошельков и пропагандистов, ближайшего окружения Владимира Путина".
Реакция России
Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире одного из российских телеканалов, что их "западные так называемые партнеры продолжают абсолютно незаконное, неправовое и агрессивное наступление на Россию".
Отношения России и Евросоюза: что известно
- После отравления Навального, его задержания и заключения отношения России и ЕС ощутимо ухудшились.
- Европарламент призвал страны Евросоюза ввести санкции в отношении российских олигархов и окружения Путина из-за преследования Навального.
- 5 февраля Россия выслала дипломатов Швеции, Польши и Германии, которые, по заявлению МИД, участвовали в акции в поддержку Навального.
- В ответ эти страны 8 февраля сообщили, что выслали по одному российскому дипломату.
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