Представители стран Запада и 2 соратника политика Алексея Навального приняли участие в конференции по санкциям против окружения Владимира Путина. Российские власти заявили о так называемом "незаконном и агрессивном нападении" на них.

Конференцию 8 февраля провели власти Польши. В ней приняли участие представители стран Запада, а также глава избирательных штабов Навального Леонид Волков и исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков.

Читайте также Осуждение и совет: в ЕС отреагировали на изгнание дипломатов из России

Детали конференции

В двухчасовой видеоконференции также принимали участие представители стран Евросоюза, Великобритании, США, Канады и Украины.

Они обсуждали политику в отношении России, в том числе и санкции.

Леонид Волков уточнил, что речь шла о "санкциях против кошельков и пропагандистов, ближайшего окружения Владимира Путина".

Реакция России

Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире одного из российских телеканалов, что их "западные так называемые партнеры продолжают абсолютно незаконное, неправовое и агрессивное наступление на Россию".

Отношения России и Евросоюза: что известно