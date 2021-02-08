Ответный удар: Швеция, Польша и Германия высылают российских дипломатов
Сразу 3 страны Евросоюза высылают со своих территорий российских дипломатов. Речь идет о Швеции, Польше и Германии.
Источник:Интерфакс
Это ответ на решение России выслать из страны официальных представителей Стокгольма, Варшавы и Берлина.
Актуально В ЕС резко осудили высылку дипломатов из России: Боррель посетил Москву
Что говорят в Германии
- Министерство иностранных дел Германии уже объявило российского дипломата в Берлине персоной нон грата.
- Свое решение немецкие дипломаты аргументировали Венской конвенцией.
- Кроме того, представитель МИД Германии назвал решение России выслать европейских дипломатов неоправданным.
Что говорят в Польше
- Министерство иностранных дел Польши также осудило изгнание польского дипломата из России.
- Персоной нон грата там объявили представителя российского консульства в Познани.
Что говорят в Швеции
- Российского дипломата в Стокгольме объявили персоной нон грата.
- В Министерстве иностранных дел заявили, что их представитель, высланный из России, лишь выполнял свою работу.
Высылка дипломатов из России: что известно
- В начале февраля в России объявили о высылке дипломатов из Швеции, Польши и Германии.
- Причиной стало то, что чиновники якобы приняли участие в массовых протестах в Москве 23 января.
- Дипломатов ЕС в России объявили персонами нон грата.
Поделиться новостью