Юлія Навальна відправила президенту Росії Володимиру Путіну звернення із вимогою дозволити перевезти чоловіка на лікування до Німеччини. Раніше головний лікар омської лікарні виступив проти транспортування Навального.

Навальна заявила, що хоче негайно транспортувати опозиціонера до Німеччини під наглядом висококваліфікованих лікарів. Відповідне звернення Юлія Навальна опублікувала 21 серпня у твітері свого чоловіка.

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Що кажуть російські медики

Головний лікар омської лікарні, де перебуває Навальний, наголосив, що стан опозиціонера нестабільний. Тому лікар виступив проти перевезення Навального на лікування до Німеччини.

Яка позиція Кремля

Раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що у Кремлі не отримували офіційного звернення від родини Навального щодо його перевезення у Німеччину, інформує Meduza.

За словами Пєскова, "у таких питаннях бюрократія зайва". До Омська вилетів літак з німецькими лікарями. Медики мають взяти участь у консиліумі щодо отруєння Навального та допомагати з його лікуванням. Проте, як каже речник, транспортування Навального до Німеччини може становити загрозу для здоров'я опозиціонера.

Відповідаючи на запитання, чи втручалася влада, щоб завадити транспортуванню Навального до Німеччини, Пєсков сказав, що ні. Він стверджує, що заборона на транспортування опозиціонера – це рішення його лікаря.

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Німецьких лікарів вивезли з омської лікарні: що відомо

Однак німецьких лікарів 21 серпня вивезли з лікарні. Про це заявила дружина Навального.

У мене є точна інформація, що нам перешкоджають вивезти Олексія. Коли я намагалась прийти на консультацію до лікарів, мене вигнали із застосуванням сили...Очевидно, що від нас щось приховують. Ми вимагаємо, аби Олексія нам віддали негайно,

– наголосила дружина опозиціонера.

За словами Юлії, лікарі їй нічого не розповідають про стан чоловіка. Коли соратники Олексія намагались наздогнати машину, на якій вивозили німецьких лікарів, їх відштовхали невідомі.

Только что немецких врачей вывезли из больницы. Я и Иван Жданов пытались остановить машину, но нас силой оттаскивали сотрудники в штатском. Заявление Юли pic.twitter.com/sYC8rEdtnE — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Отруєння Олексія Навального: основне

20 серпня під час польоту з Томська до Москви Олексію Навальному стало погано. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорті Омська, де Навального терміново госпіталізували до лікарні.

Стан опозиціонера був вкрай важкий. Його направили в реанімацію та приєднали до апарату штучної вентиляції легень. Наразі він перебуває у комі.

Соратники Навального переконані, його отруїли. Медики розповіли, що знайшли в організмі політика небезпечний хімічний компонент. Він становить загрозу не тільки для Навального, а й для людей, які його оточують.

Пізніше омські лікарі озвучили досить дивний діагноз – порушення обміну речовин. За їх словами, такий стан міг бути викликаний різким зниженням цукру у літаку.

Дивіться відео про отруєння Навального: