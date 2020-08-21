Лікарі намагаються приховати докази отруєння Навального, – російський журналіст
Російські лікарі кажуть, що не знайшли отрути в крові Навального. Однак політичні соратники опозиціонера стверджують, що отруту таки знайшли. Тож є декілька обставин, які виключають можливість вірити адміністрації закладу, де госпіталізований Навальний.
Приховування доказів
Це пов'язано з тим, що одразу, як його госпіталізували в реанімацію безперешкодно проходили співробітники ФСБ та поліцейські й не пускали родичів опозиціонера. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко.
Важливо Причина отруєння Навального: в організмі виявили смертельно небезпечну отруту
За його словами, лікарі, керівництво закладу зараз перешкоджають вивезенню Навального за кордон, де його можуть врятувати.
Вони хочуть приховати докази та вивести цю речовина з організму Навального. Тому більш-менш ясно, хто організатор його замаху, хто замовник, а хто спільник. Долю Навального завжди вирішувала лише одна людина – Путін,
– зазначив журналіст.
А те, що лікарі кажуть, що ніякої отрути не знайшли в крові Навального виглядає непереконливо, бо головний лікар цієї лікарні пан Мураховський є членом "Єдиної Росії". Тобто, фактично, політичним ворогом Навального, наголосив Яковенко.
Мотиви Путіна
Він пояснив, що мотив усунути головного опозиціонера – у Путіна є. А заява силовиків про надзвичайно небезпечну отруту – дуже серйозна. За його словами, на це є очевидні причини: Навальний сьогодні єдина людина в країні, яка має можливість вивести людей на масові акції протесту. Більше це зробити не може ніхто.
13 вересня відбудеться російський Єдиний день голосування. Саме тому Навальний опинивсь в Томську, бо він мобілізує своїх соратників. І сьогодні Путін відчуває страх і небезпеку виходу людей на вулиці. Це пов'язано з подіями в Білорусі, на які Путін дивиться як в дзеркало,
– зазначив Яковенко
Він додав, що зараз важливий міжнародний тиск особисто на Путіна, більше нічого не може його врятувати. Зараз треба його транспортувати за кордон.
Що відомо про отруєння Олексія Навального
- Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву.
- Політик перебуває у глибокій комі, соратники вважають, що його отруїли.
- За словами прессекретаря опозиціонера Кіри Ярмиш, політику, ймовірно, підлили щось у чай в аеропорту.
- Наразі Навальний у реанімації та підключений до апарату штучної вентиляції легень.