Російські лікарі кажуть, що не знайшли отрути в крові Навального. Однак політичні соратники опозиціонера стверджують, що отруту таки знайшли. Тож є декілька обставин, які виключають можливість вірити адміністрації закладу, де госпіталізований Навальний.

Приховування доказів

Це пов'язано з тим, що одразу, як його госпіталізували в реанімацію безперешкодно проходили співробітники ФСБ та поліцейські й не пускали родичів опозиціонера. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко.

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За його словами, лікарі, керівництво закладу зараз перешкоджають вивезенню Навального за кордон, де його можуть врятувати.

Вони хочуть приховати докази та вивести цю речовина з організму Навального. Тому більш-менш ясно, хто організатор його замаху, хто замовник, а хто спільник. Долю Навального завжди вирішувала лише одна людина – Путін,

– зазначив журналіст.

А те, що лікарі кажуть, що ніякої отрути не знайшли в крові Навального виглядає непереконливо, бо головний лікар цієї лікарні пан Мураховський є членом "Єдиної Росії". Тобто, фактично, політичним ворогом Навального, наголосив Яковенко.

Мотиви Путіна

Він пояснив, що мотив усунути головного опозиціонера – у Путіна є. А заява силовиків про надзвичайно небезпечну отруту – дуже серйозна. За його словами, на це є очевидні причини: Навальний сьогодні єдина людина в країні, яка має можливість вивести людей на масові акції протесту. Більше це зробити не може ніхто.

13 вересня відбудеться російський Єдиний день голосування. Саме тому Навальний опинивсь в Томську, бо він мобілізує своїх соратників. І сьогодні Путін відчуває страх і небезпеку виходу людей на вулиці. Це пов'язано з подіями в Білорусі, на які Путін дивиться як в дзеркало,

– зазначив Яковенко

Він додав, що зараз важливий міжнародний тиск особисто на Путіна, більше нічого не може його врятувати. Зараз треба його транспортувати за кордон.

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