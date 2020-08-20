Причина отруєння Навального: опозиціонер у комі через нейролептики, – ЗМІ
Олексій Навальний у важкому стані через отруєння нейролептиками. Такий попередній висновок медиків лікарні №1 міста Омська, де зараз перебуває опозиціонер, інформують ЗМІ.
Лікарі зібрали консиліум щодо стану Навального
До такої думки дійшли лікарі на консиліумі, який зібрали через ситуацію з Навальним. Про це інформує канал 5-tv.ru.
Усе на тему Олексій Навальний перебуває у глибокій комі через ймовірне отруєння: все, що відомо
Раніше фахівці виключили варіант з інсультом, епілепсією, та пухлиною у мозку. Медики дійшли до висновку, що симптоми, які були у опозиціонера – втрата свідомості, підвищене слиновиділення, відсутність підвищення внутрішньоклітинних ферментів у крові – свідчать про те, що це результат токсичного впливу.
Ці симптоми, зазначили в лікарні, підходять під отруєння нейролептиками.
Що таке нейролептики?Це велика група препаратів, які використовуються у психіатрії для переривання психопродуктивної симптоматики.
Їх, зокрема, застосовують для усунення симптомів психозів, галюцинацій, марення та агресивності.
Актуально Олексія Навального отруїли: біографія російського опозиціонера
Що відомо про отруєння Олексія Навального
- Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву.
- Політик перебуває у глибокій комі, соратники вважають, що його отруїли.
- За словами прессекретаря опозиціонера Кіри Ярмиш, політику, ймовірно, підлили щось у чай в аеропорту.
- Наразі Навальний у реанімації та підключений до апарату штучної вентиляції легень.