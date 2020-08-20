Олексій Навальний у важкому стані через отруєння нейролептиками. Такий попередній висновок медиків лікарні №1 міста Омська, де зараз перебуває опозиціонер, інформують ЗМІ.

Лікарі зібрали консиліум щодо стану Навального

До такої думки дійшли лікарі на консиліумі, який зібрали через ситуацію з Навальним. Про це інформує канал 5-tv.ru.

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Раніше фахівці виключили варіант з інсультом, епілепсією, та пухлиною у мозку. Медики дійшли до висновку, що симптоми, які були у опозиціонера – втрата свідомості, підвищене слиновиділення, відсутність підвищення внутрішньоклітинних ферментів у крові – свідчать про те, що це результат токсичного впливу.

Ці симптоми, зазначили в лікарні, підходять під отруєння нейролептиками.

Що таке нейролептики? Це велика група препаратів, які використовуються у психіатрії для переривання психопродуктивної симптоматики.

Їх, зокрема, застосовують для усунення симптомів психозів, галюцинацій, марення та агресивності.

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