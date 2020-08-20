Відомий російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває у комі в реанімації лікарні російського Омська. Йому стало зле на борту літака, яким він летів з Томська до Москви, тому авіасудно здійснило екстрену посадку в Омську. Соратника Навального переконані: опозиціонера отруїли. Як на ситуацію реагують у Європі – далі.

На ситуацію з Навальним вже відреагували МЗС декількох європейських країн.

Важливо Олексій Навальний перебуває в комі через ймовірне отруєння: що відомо

Естонія

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу у своєму твіттері заявив, що якщо інформація про навмисне отруєння Навального підтвердиться, то винні мають бути покарані.

Дуже стурбований новинами про можливе отруєння опозиційного лідера Навального. Обставини треба розслідувати, а якщо звинувачення мають підстави, – винні мають понести покарання,

– написав він.

Very concerned about news of suspected poisoning of opposition leader @navalny. Circumstances must be investigated and if allegations are true those responsible must face consequences.

I wish Mr Navalny a speedy recovery! — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) August 20, 2020

Литва

У МЗС Литви теж стривожені інформацією про отруєння Навального.

"Дуже тривожні повідомлення про можливе токсичне отруєння лідера російської опозиції Навального. У разі підтвердження винні мають понести відповідальність. Уважно стежу за ситуацією, бажаю йому сил і якнайшвидшого одужання", – написав глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс в твіттері.

Very worrying reports about suspected toxic poisoning of Russia’s opposition leader @navalny. If confirmed, those responsible must face consequences. Closely following the situation, wishing him strength and speedy recovery. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 20, 2020

Польща

Тим часом Польща очікує на детальне з’ясування цієї справи.

"МЗС Польщі із занепокоєнням слідкує за ситуацією навколо припущень щодо отруєння одного з найбільш відомих політиків позасистемної опозиції в Російській Федерації. Ми віримо, що стан здоров’я політика незабаром покращиться, а всі обставини буде детально прояснено", – мовиться в офіційній заяві.

Ймовірне отруєння Навального: що відомо

Навальний летів літаком з Томська до Москви вранці 20 серпня.

На борту літака йому стало зле, очевидці-пасажири навіть поширили відео, на якому чути голосний стогін чоловіка.

За словами соратників опозиціонера, найімовірніше, його отруїли. При цьому вони наголошують, що Навальний лише випив чаю перед вильотом.

Ймовірно, йому могли щось підсипати у напій.

Зараз Навальний у реанімації, він підключений до апарату ШВЛ, перебуває в комі.

Зверніть увагу Навального точно отруїли, – Фейгін

Паралелі, які проводять у Росії: