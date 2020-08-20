Навальний в комі: як Європа реагує на ймовірне отруєння російського опозиціонера
Відомий російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває у комі в реанімації лікарні російського Омська. Йому стало зле на борту літака, яким він летів з Томська до Москви, тому авіасудно здійснило екстрену посадку в Омську. Соратника Навального переконані: опозиціонера отруїли. Як на ситуацію реагують у Європі – далі.
На ситуацію з Навальним вже відреагували МЗС декількох європейських країн.
Важливо Олексій Навальний перебуває в комі через ймовірне отруєння: що відомо
Естонія
Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу у своєму твіттері заявив, що якщо інформація про навмисне отруєння Навального підтвердиться, то винні мають бути покарані.
Дуже стурбований новинами про можливе отруєння опозиційного лідера Навального. Обставини треба розслідувати, а якщо звинувачення мають підстави, – винні мають понести покарання,
– написав він.
Литва
У МЗС Литви теж стривожені інформацією про отруєння Навального.
"Дуже тривожні повідомлення про можливе токсичне отруєння лідера російської опозиції Навального. У разі підтвердження винні мають понести відповідальність. Уважно стежу за ситуацією, бажаю йому сил і якнайшвидшого одужання", – написав глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс в твіттері.
Польща
Тим часом Польща очікує на детальне з’ясування цієї справи.
"МЗС Польщі із занепокоєнням слідкує за ситуацією навколо припущень щодо отруєння одного з найбільш відомих політиків позасистемної опозиції в Російській Федерації. Ми віримо, що стан здоров’я політика незабаром покращиться, а всі обставини буде детально прояснено", – мовиться в офіційній заяві.
Ймовірне отруєння Навального: що відомо
- Навальний летів літаком з Томська до Москви вранці 20 серпня.
- На борту літака йому стало зле, очевидці-пасажири навіть поширили відео, на якому чути голосний стогін чоловіка.
- За словами соратників опозиціонера, найімовірніше, його отруїли. При цьому вони наголошують, що Навальний лише випив чаю перед вильотом.
- Ймовірно, йому могли щось підсипати у напій.
- Зараз Навальний у реанімації, він підключений до апарату ШВЛ, перебуває в комі.
Зверніть увагу Навального точно отруїли, – Фейгін
Паралелі, які проводять у Росії:
- Журналісти вважають, що ситуація з Навальним схожа на отруєння російської журналістки Анни Політковської у 2004 році.
- Їй теж стало зле на борту літака, коли вона летіла в Беслан, аби взяти участь у перемовинах із терористами, що захопили школу. Журналістка завжди була вкрай обережна, не їла нічого, що подавали в літаку тощо.
- Втім, під час перельоту вона попросила у стюардеси чорного чаю та вологу серветку для рук.
- Після того, як вона випила напій, їй стало дуже погано, вона впала в кому, а результати перших аналізів медики за загадкових обставин загубили.
- На щастя, тоді Політковську вдалося врятувати, її вивели із коми, а доліковувалась вона у США. На жаль, після цього замаху, у 2006 році послідував другий: журналістку вбили пострілами в спину біля її дому.