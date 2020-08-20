Навального можуть вивезти в Німеччину: його лікарка погодилась на пропозицію Кремля – ЗМІ
Російського опозиціонера Олексія Навального можуть відправити за кордон для подальшого лікування. Зокрема, політика можуть прийняти в Німеччині.
Особиста лікарка Навального Анастасія Васильєва в своєму твітері написала, що погоджується на допомогу Кремля в цьому питанні.
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Куди можуть вивезти Навального
- За її словами, опозиціонера хочуть переправити до провідного токсикологічного центру в Європі.
- Німецьке видання Bild стверджує, що літак з усім необхідним медичним обладнанням вже організовано.
- Водночас Васильєва додала, що головна лікара омської лікарні швидкої допомоги відмовляється надати виписку або епікриз (судження про стан хворого та про діагноз).
- Тим часом, Медичний консиліум Омської області розгляне питання транспортування Навального. Лікарі повинні вирішити, чи можна його перевозити до іншої лікарні.
Що кажуть у Кремлі
Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пообіцяв, що Кремль надасть допомогу в евакуації Олексія Навального за кордон, якщо надійде відповідне звернення.
Ймовірне отруєння Навального: що відомо
- Навальний летів літаком з Томська до Москви вранці 20 серпня. На борту літака йому стало зле, очевидці-пасажири навіть поширили відео, на якому чути голосний стогін чоловіка.
- Літак екстрено посадили в Омську, де політика госпіталізували. Навальний перебуває у реанімації в комі, його підключили до апарату ШВЛ.
- Дружина Навального Юлія прибула в омську лікарню. Її супроводжували директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов та лікарка Анастасія Васильєва.
- За словами соратників опозиціонера, найімовірніше, його отруїли. При цьому вони наголошують, що Навальний лише випив чаю перед вильотом.
- Ймовірно, йому могли щось підсипати у напій.
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