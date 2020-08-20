Російського опозиціонера Олексія Навального можуть відправити за кордон для подальшого лікування. Зокрема, політика можуть прийняти в Німеччині.

Особиста лікарка Навального Анастасія Васильєва в своєму твітері написала, що погоджується на допомогу Кремля в цьому питанні. До теми Причина отруєння Навального: опозиціонер у комі через нейролептики, – ЗМІ Куди можуть вивезти Навального За її словами, опозиціонера хочуть переправити до провідного токсикологічного центру в Європі.

Німецьке видання Bild стверджує, що літак з усім необхідним медичним обладнанням вже організовано.

Водночас Васильєва додала, що головна лікара омської лікарні швидкої допомоги відмовляється надати виписку або епікриз (судження про стан хворого та про діагноз).

Тим часом, Медичний консиліум Омської області розгляне питання транспортування Навального. Лікарі повинні вирішити, чи можна його перевозити до іншої лікарні. Що кажуть у Кремлі Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пообіцяв, що Кремль надасть допомогу в евакуації Олексія Навального за кордон, якщо надійде відповідне звернення. Ймовірне отруєння Навального: що відомо Навальний летів літаком з Томська до Москви вранці 20 серпня. На борту літака йому стало зле, очевидці-пасажири навіть поширили відео, на якому чути голосний стогін чоловіка.

Літак екстрено посадили в Омську, де політика госпіталізували. Навальний перебуває у реанімації в комі, його підключили до апарату ШВЛ.

Дружина Навального Юлія прибула в омську лікарню. Її супроводжували директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов та лікарка Анастасія Васильєва.

За словами соратників опозиціонера, найімовірніше, його отруїли. При цьому вони наголошують, що Навальний лише випив чаю перед вильотом.

Ймовірно, йому могли щось підсипати у напій. Навальний перебуває в глибокій комі: дивіться відео