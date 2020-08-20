Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Політик перебуває без свідомості, його госпіталізували.

Навальному стало зле впід час перельоту

Літак з Навальним зробив екстерну посадку, повідомила у твіттері його прессекретарка Кіра Ярмиш.

Читайте також Лукашенко звинуватив Навального в агресії проти Білорусі: той відповів грошима

Під час перельоту з Томська в Москву російському опозиціонеру Олексієві Навальному стало погано. Літак з ним сів в Омську.

У Олексія токсичне отруєння. Зараз ми на швидкій їдемо в лікарню,

– зазначила Ярмиш.

За її словами, політика, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним в чай. "Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", – додала прессекретарка.

Що кажуть лікарі

Навального без свідомості госпіталізували та помістили в реанімацію. Політика підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Лікарі поки не розуміють, чим його могли отруїти. Його скерували на КТ, щоб зняти підозру на інсульт. Крім того, в лікарню викликали поліцію.

Водночас за інформацією джерела Life Shot, Ярмиш повідомила лікарів, що Навальному стало зле після енергетика, а не чаю.

До слова, опозиціонер кілька днів перебував в регіонах Сибіру. Спочатку він приїхав до Новосибірська, де, за відомостями видання, міг збирати матеріал для нового розслідування. Крім того, мав зустрічі з волонтерами. Потім політик вирушив до Томська.

Навального везуть у лікарню: відео

Що відомо про Олексія Навального

Російський політичний діяч. Він є одним з лідерів російської опозиції.

У 2011 році він створив некомерційну організацію "Фонд боротьби з корупцією", основною діяльністю якого є розслідування і викриття корупційних схем у вищих органах російської влади. Однак нещодавно заявив про її закриття.

Детальніше Навальний оголосив про закриття свого "Фонду боротьби з корупцією"