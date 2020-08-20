Олексію Навальному стало зле в літаку: соратники кажуть про отруєння
Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву. Політик перебуває без свідомості, його госпіталізували.
Навальному стало зле впід час перельоту
Літак з Навальним зробив екстерну посадку, повідомила у твіттері його прессекретарка Кіра Ярмиш.
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Під час перельоту з Томська в Москву російському опозиціонеру Олексієві Навальному стало погано. Літак з ним сів в Омську.
У Олексія токсичне отруєння. Зараз ми на швидкій їдемо в лікарню,
– зазначила Ярмиш.
За її словами, політика, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним в чай. "Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", – додала прессекретарка.
Що кажуть лікарі
Навального без свідомості госпіталізували та помістили в реанімацію. Політика підключили до апарату штучної вентиляції легень.
Лікарі поки не розуміють, чим його могли отруїти. Його скерували на КТ, щоб зняти підозру на інсульт. Крім того, в лікарню викликали поліцію.
Водночас за інформацією джерела Life Shot, Ярмиш повідомила лікарів, що Навальному стало зле після енергетика, а не чаю.
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Що відомо про Олексія Навального
- Російський політичний діяч. Він є одним з лідерів російської опозиції.
- У 2011 році він створив некомерційну організацію "Фонд боротьби з корупцією", основною діяльністю якого є розслідування і викриття корупційних схем у вищих органах російської влади. Однак нещодавно заявив про її закриття.
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