У Росії 20 серпня невідомою речовиною отруївся Олексій Навальний, коли він здійснював політ з Томська в Москву. Політик наразі перебуває в комі. Він відомий своєю опозиційною політичною діяльністю. Ми підготували для вас коротку біографію Навального.

Що відомо про Олексія Навального – голову політичної партії "Росія майбутнього" – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Біографія Олексія Навального

Російському політику всього 44 роки. Він народився в маленькому селі Бутинь, населення якого не досягає й до 200 людей. Це в Одинцовському районі Московської області.

У Росії він відомий як опозиційний політичний і громадський діяч. Має юридичну освіту, а першу популярність здобув завдяки своєму блогу на ютубі, де знімав розслідування про корупцію головних російських політичних осіб.

Олексій одружений з Юлією Навальною. У подружжя є двоє – дочка Дарія і син Захар.Після ймовірного отруєння 20 серпня політик потрапив у реанімацію і впав у кому.

Політична діяльність Навального

Олексій Навальний почав свою політичну діяльність ще в далекому 2004 році. Тоді він очолював апарат московоського відділення демократичної партії "Яблоко".

У 2009 році він працював позаштатним радником губернатора Кіровської області Микити Бєлих. Навальний пробув на цій посаді всього 4 місяці.

Чи не найвище його політичне досягнення було у 2013 році. Тоді Олексій Навальний брав участь у виборах мера Москви й зайняв друге місце, набравши 27,24% голосів. Перемогу здобув "єдинорос" Сергій Собянін, що набрав понад 51% голосів.

У 2018 році Навальний покладав великі надії на президентські вибори в Росії. Втім тоді за найкращими традиціями Путіна й Лукашенка опозиційного кандидата банально не допустили до виборів.

Олексій Навальний і Україна

Сам Олексій Навальний ще у 2012 році заявляв, що він – наполовину росіянин, а наполовину українець. Мовляв, багато його родичів походять з Києва й області.

Втім після початку війни Росії з Україною Навального звинуватили в імперіалістичних поглядах. Зокрема через заяву, що в анексованому Криму слід провести "новий нормальний референдум".

Ідея полягає в тому, що волевиявлення має бути не під дулами автоматів, аби його визнали у всьому світі. Втім навіть новий референдум не відповідає ні міжнародному праву, ні українському чи російському законодавству.

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Отруєння Навального: коротко