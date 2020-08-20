Олексія Навального отруїли: біографія російського опозиціонера
У Росії 20 серпня невідомою речовиною отруївся Олексій Навальний, коли він здійснював політ з Томська в Москву. Політик наразі перебуває в комі. Він відомий своєю опозиційною політичною діяльністю. Ми підготували для вас коротку біографію Навального.
Що відомо про Олексія Навального – голову політичної партії "Росія майбутнього" – читайте в матеріалі 24 каналу.
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Біографія Олексія Навального
Російському політику всього 44 роки. Він народився в маленькому селі Бутинь, населення якого не досягає й до 200 людей. Це в Одинцовському районі Московської області.
У Росії він відомий як опозиційний політичний і громадський діяч. Має юридичну освіту, а першу популярність здобув завдяки своєму блогу на ютубі, де знімав розслідування про корупцію головних російських політичних осіб.
Олексій одружений з Юлією Навальною. У подружжя є двоє – дочка Дарія і син Захар.Після ймовірного отруєння 20 серпня політик потрапив у реанімацію і впав у кому.
Політична діяльність Навального
Олексій Навальний почав свою політичну діяльність ще в далекому 2004 році. Тоді він очолював апарат московоського відділення демократичної партії "Яблоко".
У 2009 році він працював позаштатним радником губернатора Кіровської області Микити Бєлих. Навальний пробув на цій посаді всього 4 місяці.
Чи не найвище його політичне досягнення було у 2013 році. Тоді Олексій Навальний брав участь у виборах мера Москви й зайняв друге місце, набравши 27,24% голосів. Перемогу здобув "єдинорос" Сергій Собянін, що набрав понад 51% голосів.
У 2018 році Навальний покладав великі надії на президентські вибори в Росії. Втім тоді за найкращими традиціями Путіна й Лукашенка опозиційного кандидата банально не допустили до виборів.
Олексій Навальний і Україна
Сам Олексій Навальний ще у 2012 році заявляв, що він – наполовину росіянин, а наполовину українець. Мовляв, багато його родичів походять з Києва й області.
Втім після початку війни Росії з Україною Навального звинуватили в імперіалістичних поглядах. Зокрема через заяву, що в анексованому Криму слід провести "новий нормальний референдум".
Ідея полягає в тому, що волевиявлення має бути не під дулами автоматів, аби його визнали у всьому світі. Втім навіть новий референдум не відповідає ні міжнародному праву, ні українському чи російському законодавству.
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Отруєння Навального: коротко
- Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву 20 серпня. Літак терміново зупинили в Омську, де політика госпіталізували.
- Причини події наразі невідомі, але колеги Навального припускають, що опозиціонера могли отруїти. Наразі відомо, що він впав у кому й не приходить до тями.
- Пасажири розповідають, що Навальному стало погано і він пішов у туалет та не повернувся. Блогер, який летів тим же рейсом, опублікував відео, де політик спершу п’є чай, а тоді вже у салоні літака стогне від болю.
- Колеги припускають, що отруту підмішали саме в чай, оскільки він був єдиним, що політик споживав з самого ранку.