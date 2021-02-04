2 февраля 2021 российский суд заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный приговор на реальные 3,5 года колонии. Навальный стал символом протестов против режима Путина и обличителем коррупции в РФ. Украинцы в основном не поддерживают его из-за скандальных заявлений об оккупации Крыма, тем не менее, они возмущены очередным нарушением прав человека в России.

Источник: 24 канал

Что известно про Алексея Навального – председателя политической партии "Россия будущего" – читайте в нашем материале.

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Биография Алексея Навального

Российскому политику всего 44 года. Он родился в семье выходцев из Украины в маленьком поселке Бутынь, население которого не достигает и 200 человек. Это в Одинцовском районе Московской области.

В России он известен как оппозиционный политический и общественный деятель. Имеет юридическое образование, а первую известность получил благодаря своему блогу на ютубе, где снимал расследования о коррупции главных российских политических лиц.

Алексей женат на Юлии Навальной. У супругов есть двое детей – дочь Дария и сын Захар.

Политическая деятельность Навального

Алексей Навальный начал свою политическую деятельность еще в далеком 2004 году. Тогда он возглавлял аппарат московского отделения демократической партии "Яблоко".

В 2009 году он работал внештатным советником губернатора Кировской области Никиты Белых. Навальный пробыл на этой должности всего 4 месяца.

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Чуть ли не самое высокое его политическое достижение было в 2013 году. Тогда Алексей Навальный участвовал в выборах мэра Москвы и занял второе место, набрав 27,24% голосов. Победу одержал "единоросс" Сергей Собянин, набравший более 51% голосов.

В 2018 году Навальный возлагал большие надежды на президентские выборы в России. Впрочем, тогда по лучшим традициям Путина и Лукашенко оппозиционного кандидата банально не допустили к выборам.

Алексей Навальный и Украина

Сам Алексей Навальный еще в 2012 году заявлял, что он наполовину русский, а наполовину украинец. Мол, много его родственников происходят из Киева и области.

Впрочем, после начала войны России с Украиной Навального обвинили в империалистических взглядах. В частности из-за заявления, что в аннексированном Крыму следует провести "новый нормальный референдум".

Идея заключается в том, что волеизъявление должно быть не под дулами автоматов, чтобы его признали во всем мире. Впрочем, даже новый референдум не соответствует ни международному праву, ни украинскому или российскому законодательству.

Алексей Навальный об аннексии Крыма: смотрите видео

Отравление Навального

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020. Самолет срочно остановили в Омске, где Навального госпитализировали. В больнице его подключили к аппарату искусственного дыхания – политик впал в кому.

Окружение оппозиционера заявило о возможном отравлении неизвестным токсином – тогда же стало известно, что Навальному могли подсыпать яд в чай ​​в аэропорту. Также исчезли некоторые вещи политика.

После этого Навального доставили в Германию – в популярную клинику "Шарите" (в это время там находился Геннадий Кернес). Немецкие врачи подтвердили предположение об отравлении и установили, что этот был препарат из печально известной "семьи" – группы ингибиторов холинэстеразы, также известной как "Новичок".

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2 сентября 2020 диагноз Навального лично обнародовала лично канцлер Германии Ангела Меркель. Таким образом, было официально признано, что россиянина отравили уникальной веществом, которое является исключительно в распоряжении российских спецслужб. Более того, именно "Новичком" российские шпионы травили скрипачей в Великобритании и других своих врагов. Впоследствии к аналогичным выводам пришли специалисты из Франции и Финляндии.

Вскоре слова Меркель были подкреплены новыми доказательствами и свидетельствами исполнителей покушения. После того как Навального вывели из комы, он вместе с журналистами Bellingcat провели собственное расследование преступления. Его результатом стало видео с говорящим названием "Я позвонил своему убийце, он признался".

Смотрите легендарное расследование об отравлении Навального российскими спецслужбами:

Ролик, который был выложен на ютюб 21 декабря 2020, мгновенно стал хитом соцсетей. В нем Навальный раскрыл имена своих убийц-неудачников, а один из них – кадровый офицер российских спецслужб даже рассказал, как все было. В частности, о синих трусах Навального, которые мгновенно стали сетевым мэмом.

Расследование спровоцировало грандиозный международный скандал.

Возвращение в Россию, Дворец Путина и "суд"

17 января 2021 Навальный вернулся в Россию и сразу был задержан силовиками. Оказалось, что пока россиянин был в коме, он не посещал участкового, чем нарушил условия судебного предписания, предусматривающего условный срок, который он получил по сфабрикованному делу "Ив Роше".

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Таким образом, российские власти пожелала "закрыть" оппозиционера, изменив условный срок на реальный. Задержание Навального и его последующий арест спровоцировали недовольство среди россиян. Оно еще больше усилилось, когда Навальный 19 января 2021 выложил на ютюб пока свое самое популярное расследования – о тайном дворец Путина.

Дворец Путина – смотрите расследование Навального:

Почти двухчасовой фильм о дворце правителя России в Геленджике за 100 000 000 000 рублей посмотрели более 100 000 000 человек. Правда, лишь малая часть его зрителей вышли на улицы российских городов 23 января с требованием освобождения оппозиционера. Выступления были жестоко подавлены - сотни людей были задержаны, десятки - брошены за решетку.

2 февраля 2021 состоялся "суд" над Навальным. Он вполне прогнозируемо не признал отравление и кому аргументами, которые могли бы уменьшить или нивелировать вину Навального, потому условный срок заменили на реальный.

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В итоге Навальный получил новый приговор – 3,5 года колонии. Поскольку он уже почти год отбыл под домашним арестом – россиянину останется отсидеть 2,8 лет. А еще уплатить 500 000 рублей штрафа.

Приговор Навальному, а также массовое и системное нарушение российскими властями элементарных прав человека, которые привели к массовым репрессиям против собственных граждан, резко осудили в цивилизованных странах. Представители ведущих государств мира призвали немедленно освободить Алексея Навального.

В ближайшее время против России будут введены новые санкции. Вполне возможно, что "Дело Навального" приведет к появлению нового аналога "Списка Магнитского".