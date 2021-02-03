Вечером 2 февраля в крупных городах России вспыхнули протесты. Люди вышли на улицы в знак поддержки оппозиционера Алексея Навального.

Источник: 24 канал

Силовики же в своей привычной манере начали задерживать протестующих. В одном из автозаков оказались даже четвероногие.

Важно В США анонсировали санкции против России из-за приговора Навальному

В сети появилось видео как во время протестов в Петербурге ОМОНовцы задерживают несколько собак и их владельцев. Инцидент произошел на Невском проспекте. Известно, что накануне задержания, владельцы четвероногих давали интервью корреспонденту белорусского издания "Белсат".

В нем Иван и Аня отметили, что Россия превратились в полицейское государство и они не могут свободно гулять по улицам.

Мы превратились в полицейское государство, абсолютно позорное. Я думаю, что каждому очень стыдно за это. Очень стыдно,

– сказал Иван.

Комментарий Ивана и Ани перед задержанием: смотрите видео



В Санкт-Петербурге в автозак посадили собак и их владельцев / Фото с телеграм-канала Медуза

Протесты в России: главное