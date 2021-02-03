Задерживали даже животных: в Санкт-Петербурге в автозак посадили собак и их владельцев
Вечером 2 февраля в крупных городах России вспыхнули протесты. Люди вышли на улицы в знак поддержки оппозиционера Алексея Навального.
Источник: 24 канал
Силовики же в своей привычной манере начали задерживать протестующих. В одном из автозаков оказались даже четвероногие.
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В сети появилось видео как во время протестов в Петербурге ОМОНовцы задерживают несколько собак и их владельцев. Инцидент произошел на Невском проспекте. Известно, что накануне задержания, владельцы четвероногих давали интервью корреспонденту белорусского издания "Белсат".
В нем Иван и Аня отметили, что Россия превратились в полицейское государство и они не могут свободно гулять по улицам.
Мы превратились в полицейское государство, абсолютно позорное. Я думаю, что каждому очень стыдно за это. Очень стыдно,
– сказал Иван.
Комментарий Ивана и Ани перед задержанием: смотрите видео
В Санкт-Петербурге в автозак посадили собак и их владельцев / Фото с телеграм-канала Медуза
Протесты в России: главное
- 2 февраля 2021 года российского оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. Суд учел время, которое Навальный провел под домашним арестом, поэтому теперь оппозиционер должен провести в колонии 2,8 года.
- Штаб Навального призвал россиян выходить на массовые протесты. Главной локацией в российской столице объявили Манежную площадь.
- ОМОНовцы сразу начали массовые задержания мирных протестующих.
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