Затримували навіть тварин: у Санкт-Петербурзі в автозак посадили собак та їх власників
Ввечері 2 лютого у великих містах Росії спалахнули протести. Люди вийшли на вулиці на знак підтримки опозиціонера Олексія Навального.
Джерело: 24 канал
Силовики ж у своїй звичній манері почали затримувати протестувальників. В одному з автозаків опинилися навіть чотирилапі.
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У мережі оприлюднили відео як під час протестів у Петербурзі ОМОНівці затримують кілька собак та їхніх власників. Інцидент трапився на Невському проспекті. Відомо, що напередодні затримання власники чотирилапих давали інтерв'ю кореспонденту білоруського видання "Белсат".
У ньому Іван та Аня наголосили, що Росія перетворилися на поліцейську державу і вони не можуть вільно гуляти вулицями.
Ми перетворилися на поліцейську державу, абсолютно позорну. Я думаю, що кожному дуже соромно за це. Дуже соромно,
– сказав Іван.
Коментар Івана та Ані перед затриманням: дивіться відео
У Санкт-Петербурзі в автозак посадили собак та їх власників / Фото з телеграм-каналу Медуза
Протести у Росії: головне
- 2 лютого 2021 року російського опозиціонера Олексія Навального засудили до 3,5 років у колонії загального режиму. Суд врахував час, який Навальний пробув під домашнім арештом, тому тепер опозиціонер має провести у колонії 2,8 року.
- Штаб Навального закликав росіян виходити на масові протести. Головною локацією у російській столиці оголосили Манежну площу.
- ОМОНівці відразу розпочали масові затримання мирних протестувальників.
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