Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив про ліквідацію "Фонду боротьби з корупцією в Росії". За його словами, закрити організацію, яка проіснувала 9 років, довелося після нещодавнього судового позову від компанії "Московский школьник" російського бізнесмена Євгена Пригожина.

За рішенням Арбітражного суда Москви, "Фонд боротьби з корупцією" повинен виплати компанії бізнесмена Пригожина близько 29 мільйонів рублів. Про це Олексій Навальний повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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У минулому організація провела розслідування і викрила корупційні схеми у діяльності компанії. Фірма бізнесмена економила на продуктах для шкіл, що зрештою призвело до отруєння десятків дітей.

За рішенням суду, Євген Пригожин відсудив у фонду, Олексія Навального та Любові Соболь, яка ініцювала розслідування 88 мільйонів рублів.

Окрема іронія в тому, що він, отруївши сотні дітей, виплатив їм 300 тисяч рублів компенсації. А ми, які змусили його заплатити, повинні заплатити йому у 293 рази більше,

– написав Навальний.

Навальний також назвав однією з причин ліквідації фонду серію обшуків у офісах організації. Силовики приходили до опозиціонерів у десятках регіонів країни, конфіскували техніку, а згодом заморожували рахунки організації.

Водночас, Навальний пояснює таку активність з боку влади місцевими виборами, які повинні відбутися в Росії у вересні 2020 року.

Що відомо про Олексія Навального

Олексій Навальний – російський політичний діяч, засновник організації "Фонд боротьби з корупцією". Він є одним з лідерів російської опозиції.

У 2011 році він створив некомерційну організацію "Фонд боротьби з корупцією", основною діяльністю якого є розслідування і викриття корупційних схем у вищих органах російської влади.