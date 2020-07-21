Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил о ликвидации "Фонда борьбы с коррупцией в России". По его словам, закрыть организацию, которая просуществовала 9 лет, пришлось после недавнего судебного иска от компании "Московский школьник" российского бизнесмена Евгения Пригожина.

По решению Арбитражного суда Москвы, "Фонд борьбы с коррупцией" должен выплатить компании бизнесмена Пригожина около 29 миллионов рублей. Об этом Алексей Навальный сообщил на своей странице в фейсбук.

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В прошлом организация провела расследование и раскрыла коррупционные схемы в деятельности компании. Фирма бизнесмена экономила на продуктах для школ, что в конечном итоге привело к отравлению десятков детей.

По решению суда, Евгений Пригожин отсудил у фонда, Алексея Навального и Любови Соболь, которая инициировала расследование 88 миллионов рублей.

Отдельная ирония в том, что он, отравив сотни детей, выплатил им 300 тысяч рублей компенсации. А мы, которые заставили его заплатить, должны заплатить ему в 293 раза больше,

– написал Навальный.

Навальный также назвал одной из причин ликвидации фонда серию обысков в офисах организации. Силовики приходили к оппозиционерам в десятках регионов страны, конфисковали технику, а потом замораживали счета организации.

В то же время, Навальный объясняет такую активность со стороны власти местными выборами, которые должны состояться в России в сентябре 2020 года.

Что известно об Алексее Навальном

Алексей Навальный – российский политический деятель, основатель организации "Фонд борьбы с коррупцией". Он является одним из лидеров российской оппозиции.

В 2011 году он создал некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией", основной деятельностью которой является расследование и раскрытие коррупционных схем в высших органах российской власти.