Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проти його держави почалася агресія, а акції протесту організовують з-за кордону. Зокрема він звинуватив у всьому російського опозиціонера Олексій Навального. Останній такі звинувачення без відповіді не залишив.

Що сказав Лукашенко

Насамперед він заявив, що в білоруських акціях протесту беруть участь люди з-за кордону з "пристойним кримінальним минулим". Про це пише "БелТА".

До слова Якщо людина впала, то її не треба бити, – Лукашенко знову став на захист ОМОНівців

Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Нідерландів, України, з цієї "Відкритої Росії" Навального тощо. Уже відкрита агресія почалася проти країни,

– заявив Олександр Лукашенко.

Водночас він заявив, що не вважає, буцімто в Білорусі якась занадто напружена ситуація. Втім у білоруської влади "вистачає проблем, які потрібно вирішувати".

"Як ми й говорили, "заводаторами" цього всього й організаторами є люди з-за кордону. У перших рядах йдуть люди з кримінальним минулим. Ну і наші – де діти, де не зовсім вже діти", – підкреслив президент Білорусі.

Що на це відповів Навальний

Він відреагував майже миттєва. Російський опозиціонер заявив, що коли в причетності до протестів звинувачують його, то потрібно цьому відповідати. Тож він перевів на рахунок фонду допомоги протестувальникам 10 тисяч рублів.

Фонд створений, щоб підтримати тих, хто втратив роботу, тому що виступив проти Лукашенка. Наприклад, міліціонер відмовився бити людей – його звільнили. Щоб його родина не залишилася без засобів до існування, Фонд солідарності підтримає його,

– пояснив Олексій Навальний.

Він заявив, що хоче, аби його 10 тисяч рублів послужили тим, що меншу кількість разів кийок опуститься на спину невинної людини.