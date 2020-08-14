Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду з членами Ради безпеки. Він вчергове звернувся до активістів та закликав їх "зупинитися та дати можливість владі навести порядок".

Чинний президент Білорусі вчергове став на захист не активістів, а ОМОНівців. Про це повідомляє "БелТА".

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Очільник Білорусі зауважив, що нападати зі спини на бійців ОМОНу – це підступно. Однак Лукашенко не згадав про сотні затриманих білорусів, які вийшли на мирні демонстрації та були затримані ОМОНом. "Забув" Лукашенко і про 5-річну дівчинку, яка стікала кров'ю на руках у батьків після того, як їхню автівку розтрощили силовики.

Якщо вже людина впала і лежить, його не треба бити. Тобто повинні бути певні гальма. Це підступно, коли заїжджають зі спини та б'ють цих хлопців – міліціонерів,

– заявив Лукашенко.

Дії міліції та ОМОНу Лукашенко називає "захистом громадян". Президент Білорусі закликав батьків стежити за своїми дітьми. Якщо батьки не можуть цього зробити, то за виховання візьметься влада.

"Я розумію, що деякі батьки у віці 16 – 17 років часом вже не керують своїми дітьми, особливо хлопчиками. Ну, так ви зверніться до нас, ми допоможемо: поговоримо, займемо цих дітей", – повідомив Лукашенко.

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Вчергове Лукашенко заявив, що до протестів у Білорусі причетні люди з-за кордону. Насамкінець очільник Білорусі наказав людям "зупинитися, взяти голову в руки й заспокоїтися".

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