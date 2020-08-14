У Мінську люди зібралися з квітами на мирну акцію протесту під будинком уряду Республіки Білорусь. До них вийшли силовики, але несподівано опустили щити. Після цього мітингувальники кинулися обіймати бійців ОМОНу.

Про несподівану розв'язку мітингу під будівлею білоруського уряду повідомляє канал "Чай з малиновим варенням".

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На опублікованих кадрах помітно, як протестувальники самі не вірять тому, що силовики, які щойно вийшли на охорону будівлі, почали опускати щити.

Довго не роздумуючи, дівчата-протестувальниці побігли обіймати бійців ОМОНу. Одразу ж за ними кинулися й хлопці. З голосів мітингувальників чути, що вони й самі не розуміють, що щойно відбулося.

Більшість людей з-поміж мітингувальників обіймають силовиків зі сльозами на очах. Схоже на те, що й самі силовики ледь стримуються, аби не впустити сльозу.

У Білорусі протестувальники обіймають силовиків, що опустили щити: дивіться відео

У Білорусі мітингарі кинулися обіймати ОМОН: дивіться відео

Ці кадри в черговий раз демонструють, що мета протестувальників у Білорусі – саме мирна демонстрація. Вони й не збираються застосовувати силу, коли не б'ють їх.