Якщо Лукашенко починає нараду "про будівельну галузь" словами, що я поки живий і в Білорусі, то це означає, що він цілком усвідомлює себе в глухому куті. Далі – оригінал російською.

Обновление по Беларуси: Лукашенко в параллельном мире

1) Уверенный в себе диктатор не говорил бы вслух, что он пока живой. Понимающий, что дальше делать, диктатор – не стал бы одним таким мессаджем фактически пораженчески отвечать протестующим, потому что на самом деле это означает: да, я вас слышу, но все дело во мне – я же не могу просто исчезнуть по своей воле.

Так что это плохо закончится для Лукашенко. Лучше бы уехал на Хайнань.

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2) Новая тактика власти в Беларуси после включения интернета и заметного снижения уровня насилия – постараться жить параллельной жизнью. Типа протесты там, а мы тут. И что вы нам сделаете? В любом случае, в кабинетах – пока они. А улица еще не пошла на штурм кабинетов и не приближается к домам топ-руководителей. Но точка пересечения улицы и кабинетов или домов топ-руководителей неминуемо возникнет, от этого все и зависит.

3) Забастовка на предприятиях – это решающий удар по содержанию Лукашенко как политического лидера. Он уже не за тружеников как бы. При этом идет и освобождение задержанных, что неминуемо будет воспринято омоновцами как то, что Лукашенко уже – и не за омоновцев. А за кого он? Не за Россию, это уже не может быть воспринято. И не за Европу, там все ясно, хотя реакция и позорно слабая. Была бы сухопутная граница с Китаем – можно было бы передавить недовольных и строить чучхе. Но нет.

4) Лукашенко решил подставлять своих чиновников – вот он отправляет министров, каких-то заместителей в кризисные места. На предприятия, к местам содержания задержанных. Это будет порождать глухую ненависть как в обществе к этим чиновникам, так и у этих чиновников к Лукашенко. Типа почему мы должны выгребать за него? Это будет усиливать нестабильность власти больше, чем что-либо другое.

5)

Думаю, что в Кремле всерьез рассматривали сценарий насильственного поглощения Беларуси – не важно, каким путем, – но как раз после этих протестов могут крепко задуматься: а стоит ли?

Потому что если даже Лукашенко – казалось бы, свой для них – вызвал такое противодействие в виде людей на улицах, бастующих предприятий, практически идеальной национальной солидарности, то что же вызовет российское поглощение? Цену поглощения сейчас в любом случае придется пересчитать и задуматься.

6) Главная проблема с Лукашенко для нас – это наши же граждане, которые и сейчас и при любом развитии событий будут считать, что Лукашенко был хорошим правителем, нам бы типа такого. Этих людей у нас много!

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Возможно, теперь в опросах даже не будет показываться адекватное количество симпатизирующих Лукашенко украинцев, если люди начнут сомневаться, а стоит ли говорить об этом открыто незнакомым людям. В этом – полная вина наших масс-медиа, прежде всего телевидения. У Лукашенко всегда был очень четкий и продуманный медиа-образ – простоватого хозяйственника, который защитит от чиновников простых тружеников и у которого везде в стране порядок. И вот именно этот медиа-образ у нас тут всегда и транслировался. Не то, что сами беларусы знали, видели и чувствовали о себе и о своем правителе все это время, а только его медиа-образ. Собственно, медиа-образ у нас и будет жить дальше, и не важно, чем закончатся эти протесты.