Уже которую ночь подряд белорусы выходят на улицы своих городов под дубинки ОМОНа, власти перекрывают станции метро, избивают людей, удлиняют мартиролог...

На наших глазах разрушается не просто режим Александра Лукашенко, но сам миф об этом режиме, который был любимой забавой всех тех, кто до сих пор вздыхает о замечательной стране на одной шестой части суши. Вот ведь, оказывается, можно ее сохранить, когда люди хотят, чтобы и пенсии вовремя, и цены нормальные, и никаких олигархов, и на улицах чистенько, и никаких тебе Майданов и Болотных – просто Советский Союз!

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Да, конечно, в Минске выходили на улицы и до этого многодневного восстания, но тогда власти удавалось быстро справиться с протестами – так что поклонники Лукашенко и "стабильности" могли просто не замечать недовольных диктатурой беларусов или же списывать их возмущение на вечные "происки Госдепа", которому, конечно же, не может понравиться такая стабильная страна с чистыми улицами, Саша останется с нами, все будет хоккей.

Сумасшествие Лукашенко

Но теперь народного недовольства не заметить уже невозможно. И уже не важно, просматриваются ли за этим недовольством "происки Госдепа", рука Кремля или это просто подарок Соросу на 90-летие. Важно то, что в Беларуси нет никакой стабильности и никакой перспективы с этим правителем и его сумасшедшим режимом.

Мы наблюдаем не просто агонию власти – мы наблюдаем агонию безумия. Национального безумия. И то, что многие беларусы на протяжении десятилетий не замечали, кто ими правит, игнорировали и убийства оппонентов, и отказ от свобод, и зависимость своей страны от Кремля, делает ситуацию еще более драматичной.

Реакция Лукашенко на пандемию и то, как он ведет себя сегодня, демонстрируют это сумасшествие всему миру. Но фокус в том, что Лукашенко был безумцем всегда. Всегда. С того дня, когда он появился в Москве и Владимир Жириновский, сейчас предрекающий его крах, предоставил этому маргинальному белорусскому депутату помещение для проведения первой в его жизни пресс-конференции в российской столице, было ясно, что Лукашенко – безумец и людоед.

То, что его соотечественники этого не видели, поддерживали его, до сих пор уверяют, что сначала все было хорошо, а потом Саша испортился, не отменяет самого факта почти 30-летнего политического насилия над несчастной страной. Это как в сказке о голом короле, только без счастливого конца – да, все увидели, что у нас за монарх, но только что-либо изменить будет уже очень непросто.

Уже 30 дышать невозможно

После прихода Лукашенко к власти я писал, что не произойдет ничего особенного и никакого Советского Союза, на который так рассчитывали поклонники нового президента, не состоится. Мою статью перепечатали многие свободные белорусские газеты, тогда еще существовавшие. Сейчас я могу только повторить то, что объяснял тогда: это была агония, затянувшаяся почти на 30 лет.

И даже если Лукашенко удержится, ничего кроме агонии уже не будет. А в России – агония длиной в 20 лет. И россияне, и белорусы живут внутри смердящего трупа.

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И понятно, что когда ты пытаешься выбраться из этого трупа, ничего хорошего не происходит: ты нужен червям, они тобой питаются, они не могут существовать без этого трупного запаха.

Глядя на то, что сейчас происходит в Беларуси, нетрудно представить себе, что будет в России, когда начнет рушиться путинский режим. Крови будет больше, последствия будут масштабнее и страшнее. А Советского Союза все равно уже не будет. Не будет никогда.

Источник: Грани.Ру