Уже яку ніч поспіль білоруси виходять на вулиці своїх міст під кийки ОМОНу, влада перекриває станції метро, б'ють людей, подовжують мартиролог... Далі – оригінал російською.

На наших глазах разрушается не просто режим Александра Лукашенко, но сам миф об этом режиме, который был любимой забавой всех тех, кто до сих пор вздыхает о замечательной стране на одной шестой части суши. Вот ведь, оказывается, можно ее сохранить, когда люди хотят, чтобы и пенсии вовремя, и цены нормальные, и никаких олигархов, и на улицах чистенько, и никаких тебе Майданов и Болотных – просто Советский Союз!

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Да, конечно, в Минске выходили на улицы и до этого многодневного восстания, но тогда власти удавалось быстро справиться с протестами – так что поклонники Лукашенко и "стабильности" могли просто не замечать недовольных диктатурой беларусов или же списывать их возмущение на вечные "происки Госдепа", которому, конечно же, не может понравиться такая стабильная страна с чистыми улицами, Саша останется с нами, все будет хоккей.

Сумасшествие Лукашенко

Но теперь народного недовольства не заметить уже невозможно. И уже не важно, просматриваются ли за этим недовольством "происки Госдепа", рука Кремля или это просто подарок Соросу на 90-летие. Важно то, что в Беларуси нет никакой стабильности и никакой перспективы с этим правителем и его сумасшедшим режимом.

Мы наблюдаем не просто агонию власти – мы наблюдаем агонию безумия. Национального безумия. И то, что многие беларусы на протяжении десятилетий не замечали, кто ими правит, игнорировали и убийства оппонентов, и отказ от свобод, и зависимость своей страны от Кремля, делает ситуацию еще более драматичной.

Реакция Лукашенко на пандемию и то, как он ведет себя сегодня, демонстрируют это сумасшествие всему миру. Но фокус в том, что Лукашенко был безумцем всегда. Всегда. С того дня, когда он появился в Москве и Владимир Жириновский, сейчас предрекающий его крах, предоставил этому маргинальному белорусскому депутату помещение для проведения первой в его жизни пресс-конференции в российской столице, было ясно, что Лукашенко – безумец и людоед.

То, что его соотечественники этого не видели, поддерживали его, до сих пор уверяют, что сначала все было хорошо, а потом Саша испортился, не отменяет самого факта почти 30-летнего политического насилия над несчастной страной. Это как в сказке о голом короле, только без счастливого конца – да, все увидели, что у нас за монарх, но только что-либо изменить будет уже очень непросто.

Уже 30 дышать невозможно

После прихода Лукашенко к власти я писал, что не произойдет ничего особенного и никакого Советского Союза, на который так рассчитывали поклонники нового президента, не состоится. Мою статью перепечатали многие свободные белорусские газеты, тогда еще существовавшие. Сейчас я могу только повторить то, что объяснял тогда: это была агония, затянувшаяся почти на 30 лет.

И даже если Лукашенко удержится, ничего кроме агонии уже не будет. А в России – агония длиной в 20 лет. И россияне, и белорусы живут внутри смердящего трупа.

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И понятно, что когда ты пытаешься выбраться из этого трупа, ничего хорошего не происходит: ты нужен червям, они тобой питаются, они не могут существовать без этого трупного запаха.

Глядя на то, что сейчас происходит в Беларуси, нетрудно представить себе, что будет в России, когда начнет рушиться путинский режим. Крови будет больше, последствия будут масштабнее и страшнее. А Советского Союза все равно уже не будет. Не будет никогда.

Источник: Грани.Ру