Лабораторія фармацевтики і токсикології збройних сил Німеччини виявила в організмі опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи "Новичок". В Росії традиційно все заперечують.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті уряду Німеччини. До теми Отруєння Навального: Росія запідозрила "третіх осіб" і просить ФРН надати результати аналізів Результати дослідження німецького уряду Лабораторія Бундесверу проводила дослідження за запитом берлінської клініки "Шаріте", в якій перебуває Навальний.

Уряд Німеччини "рішуче засудив" отруєння політика . За словами представника Кабміну Німеччини Штеффана Зайберта, канцлерка Ангела Меркель вже обговорила цю інформацію з міністром фінансів Олафом Шольцем, міністром закордонних справ Гайко Маасом та іншими членами уряду.

. За словами представника Кабміну Німеччини Штеффана Зайберта, канцлерка Ангела Меркель вже обговорила цю інформацію з міністром фінансів Олафом Шольцем, міністром закордонних справ Гайко Маасом та іншими членами уряду. У повідомленні також мовиться, що дружина Навального Юлія і лікарі були проінформовані про результати дослідження.

Німецька влада також направила офіційний запит до Росії з вимогою надати пояснення і планує звернутися до Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Також російського посла вже викликали "на килим" в МЗС Німеччини. Як відреагували в Кремлі Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в коментарі "РИА Новости". заявив, що німецький уряд не інформував Росію про ці результати дослідження. Ба більше, представник Путіна заявив, що згідно з даними російських лабораторій, в організмі Навального не виявили отрути. Головне про отруєння Навального Олексій Навальний під час перельоту з Томська в Москву 20 серпня втратив свідомість.

Літак вимушено посадили в Омську, політика госпіталізували в міську лікарню, а там він впав у кому.

Місцеві лікарі заявили, що експертиза не підтвердила отруєння опозиціонера хімічною речовиною.

Друзі та колеги Навального ж упевнені, що чоловіка отруїли.

22 серпня хворого після довгих переговорів з Кремлем таки перевезли в німецьку клініку Charite.