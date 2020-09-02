Навального отруїли бойовою отрутою з групи "Новічок": шокуючі висновки німецького уряду
Лабораторія фармацевтики і токсикології збройних сил Німеччини виявила в організмі опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи "Новичок". В Росії традиційно все заперечують.
Відповідне повідомлення розміщено на сайті уряду Німеччини.
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Результати дослідження німецького уряду
- Лабораторія Бундесверу проводила дослідження за запитом берлінської клініки "Шаріте", в якій перебуває Навальний.
- Уряд Німеччини "рішуче засудив" отруєння політика. За словами представника Кабміну Німеччини Штеффана Зайберта, канцлерка Ангела Меркель вже обговорила цю інформацію з міністром фінансів Олафом Шольцем, міністром закордонних справ Гайко Маасом та іншими членами уряду.
- У повідомленні також мовиться, що дружина Навального Юлія і лікарі були проінформовані про результати дослідження.
- Німецька влада також направила офіційний запит до Росії з вимогою надати пояснення і планує звернутися до Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).
- Також російського посла вже викликали "на килим" в МЗС Німеччини.
Як відреагували в Кремлі
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в коментарі "РИА Новости". заявив, що німецький уряд не інформував Росію про ці результати дослідження.
Ба більше, представник Путіна заявив, що згідно з даними російських лабораторій, в організмі Навального не виявили отрути.
Головне про отруєння Навального
- Олексій Навальний під час перельоту з Томська в Москву 20 серпня втратив свідомість.
- Літак вимушено посадили в Омську, політика госпіталізували в міську лікарню, а там він впав у кому.
- Місцеві лікарі заявили, що експертиза не підтвердила отруєння опозиціонера хімічною речовиною.
- Друзі та колеги Навального ж упевнені, що чоловіка отруїли.
- 22 серпня хворого після довгих переговорів з Кремлем таки перевезли в німецьку клініку Charite.