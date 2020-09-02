Отруєння Навального: Росія запідозрила "третіх осіб" і просить ФРН надати результати аналізів
Росія хоче отримати результати аналізів Олексія Навального на отрути, наркотики й важкі метали. Відповідний запит російська прокуратура скерувала до Німеччини, але відповіді начебто ще не отримала.
Прокуратура РФ надіслала запит до Мін'юсту ФРН із проханням надати дані про лікування Навального, а особливо – результати аналізів на наркотики, отрути, важкі метали й інгібітори холінестерази. Про це пише російське агентство РБК.
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Відповіді ж на запит генпрокуратура Росії начебто поки що не отримала.
Цікаво, що у запиті є також інформація про результати попереднього слідства (тривало з 20 серпня) щодо причин госпіталізації Олексія Навального.
Росіяни поспішили запевнити, що були дуже активними у слідстві:
- Мовляв, знайшли близько 100 предметів для аналізів,
- Вивчили відео з камер спостереження,
- Призначили понад 20 криміналістичних експертиз (завершені лише три).
При цьому слідчі виявили "умисні дії, вчинені третіми особами". Які саме – невідомо.
Звернули увагу росіяни й на те, що перед відльотом Навальний з колегами сидів у кафе "Віденська кав'ярня", споживав чай, каву і воду. Тому й просять "правової допомоги" та результатів аналізів.
Коротко про отруєння Навального
- Олексій Навальний під час перельоту з Томська в Москву 20 серпня втратив свідомість.
- Літак вимушено посадили в Омську, політика госпіталізували в міську лікарню, а там він впав у кому.
- Місцеві лікарі заявили, що експертиза не підтвердила отруєння опозиціонера хімічною речовиною.
- Друзі та колеги Навального ж упевнені, що чоловіка отруїли.
- 22 серпня хворого перевезли в німецьку клініку Charite.
"Команда лікарів ретельно оглянула пацієнта після його прибуття. Клінічні результати вказують на інтоксикацію речовиною з групи активних інгредієнтів інгібіторів холінестерази. Конкретна субстанція поки невідома", – таке наразі повідомили німецькі лікарі.
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