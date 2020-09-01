Перед отруєнням Навальний збирав докази корупції в Сибіру
Перед отруєнням Навальний збирав докази корупції новосибірської політичної верхівки. Представники його фонду опублікували перший фільм-розслідування з зібраних опозиціонером матеріалів.
У стрічці політик викриває корупційні схеми в будівельній сфері Новосибірська. Розслідування оприлюдинили на фейсбук-сторінці "Фонду боротьби з корупцією".
Важливо Отруєння Навального: у Німеччині закликали Росію не "прикривати" справу
Навальний розповів, як наживалися чиновники міської адміністрації і депутати міської думи – всі вони члени "Єдиної Росії". У стрічці показали дорогі автомобілі чиновників та розповіли про їхню нерухомість за кордоном.
У фонді Олексія Навального також зауважили, що це – лише один із серії фільмів-розсдідувань, підготовлених опозиціонером.
Отруєння Навального: що відомо
- 20 серпня непритомного опозиціонера госпіталізували. Йому стало погано під час польоту з Томська до Москви.
- Російські лікарі заявили, що слідів отрути в крові Навального не виявили.
- Вони назвали ймовірною причиною погіршення самопочуття пониження рівня цукру в крові.
- Зранку 21 серпня в Омськ прибули лікарі з Німеччини. Наступного дня Навального евакуювали в берлінську клініку "Шаріте".
- Німецькі лікарі повідомили, що за результатами клінічних досліджень, політика отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази.
- Наразі Навальний перебуває в комі. Хоча його стан залишається важким, життю опозиціонера вже нічого не загрожує.