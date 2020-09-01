Перед отруєнням Навальний збирав докази корупції новосибірської політичної верхівки. Представники його фонду опублікували перший фільм-розслідування з зібраних опозиціонером матеріалів.

У стрічці політик викриває корупційні схеми в будівельній сфері Новосибірська. Розслідування оприлюдинили на фейсбук-сторінці "Фонду боротьби з корупцією".

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Навальний розповів, як наживалися чиновники міської адміністрації і депутати міської думи – всі вони члени "Єдиної Росії". У стрічці показали дорогі автомобілі чиновників та розповіли про їхню нерухомість за кордоном.

У фонді Олексія Навального також зауважили, що це – лише один із серії фільмів-розсдідувань, підготовлених опозиціонером.

Довідка. Перед отруєнням політик був у Новосибірську та Томську, де 13 вересня пройдуть вибори. У них візьмуть участь кандидати, яких підтримує команда Навального.

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