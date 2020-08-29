Отруєння Навального: у Німеччині закликали Росію не "прикривати" справу
В МЗС Німеччини заявили, що Росії варто детальніше розслідувати справу отруєння Навального. Це може призвести до поліпшення відносин між країнами щодо війни на сході України.
Російська влада повинна докласти більше зусиль для розслідування справи. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас у твіттері.
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Міністр додав, якщо РФ не буде "прикривати" справу, то це може призвести до поліпшення відносин між Росією та Німеччиною. За його словами, це вплине на розвиток подій на сході України.
"Ми очікуємо, що причини злочину будуть всебічно і прозоро розслідувані, а винні будуть притягнуті до відповідальності", – сказав Маас.
До речі Життю Навального нічого не загрожує: що відомо про стан опозиціонера
Що відомо про отруєння Навального
- Олексію Навальному стало погано 20 серпня під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську.
- Опозиціонера госпіталізували до реанімації, він впав у кому.
- Соратники Навального переконані, що його отруїли. Спочатку таку версію розглядали і російські медики, однак потім різко змінили свою думки. Омські лікарі говорили, що, ймовірно, діагнозом Навального є порушення обміну речовин.
- Родині Навального вдалось вивезти його на лікування до Німеччини. Політика доставили в клініку "Шаріте", де він перебуває, як "гість канцлерки".
- Німецькі лікарі підтвердили, опозиціонера отруїли. В його організмі знайшли хімічну речовину з групи інгібіторів холінестерази.
- Наразі стан Навального важкий, однак тепер його життю нічого не загрожує.