В МЗС Німеччини заявили, що Росії варто детальніше розслідувати справу отруєння Навального. Це може призвести до поліпшення відносин між країнами щодо війни на сході України.

Російська влада повинна докласти більше зусиль для розслідування справи. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас у твіттері.

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Міністр додав, якщо РФ не буде "прикривати" справу, то це може призвести до поліпшення відносин між Росією та Німеччиною. За його словами, це вплине на розвиток подій на сході України.

"Ми очікуємо, що причини злочину будуть всебічно і прозоро розслідувані, а винні будуть притягнуті до відповідальності", – сказав Маас.

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