Олексія Навального, російського опозиційного Путіну політика, ймовірно, отруїли тією ж речовиною, від якої у 2015 році постраждав бізнесмен із Болгарії Омелян Гебрев. Так вважають дослідники з Bellingcat.

Про результати розслідування розповіли у журналі Der Spiegel 26 серпня. У статті мовиться, що лікарі Charite (саме там у Німеччині зараз перебуває росіянин) в обох випадках – Навального й Гебрева – вбачають однакові або дуже схожі нервово-паралітичні фосфорорганічні речовини.

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Це група інгібіторів холінестерази, до якої входять серед іншого інсектициди й нервові токсини, як-от сумнозвісний "Новачок". Тож лікарі з Charite звернулися з запитом до болгарських колег, аби отримати клінічну картину Гебрева та порівняти її з відповідною картиною Навального.

У Der Spiegel також звернули увагу на те, що лікарі в Омську, де спершу й госпіталізували Навального, хотіли носити захисні костюми. А ще Навальному вводили атропін, який застосовують у випадках отруєння саме фосфорорганічними речовинами.



Гебрева та Навального могли отруїти тією ж чи дуже схожою речовиною / Колаж 24 каналу

Болгарського виробника зброї Омеляна Гебрева отруїли у квітні 2015 року. Якщо коротко, то у чоловіка різко засвербіло око, потім Гебрев втратив свідомість і впав у кому. Через місяць Гебрева виписали з лікарні, але ще через місяць знову госпіталізували – і теж з ознаками отруєння.

Навальнму, нагадаємо, стало погано під час польоту з Томська до Москви. Літак здійснив екстрену посадку в Омську, політика з борта літака забрали одразу до реанімації та під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Олексій Навальний впав у кому й не вийшов з неї досі.

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Прокуратура Болгарії вважає, що Гебрева отруїли небезпечною фосфорорганічною речовиною. У Der Spiegel зауважили, що такі речовини можуть потрапити в організм через рідину, через інгаляцію, і навіть через контакт зі шкірою. Варто лише згадати гучну справу колишнього розвідника з ГРУ Скрипаля, отруєного "Новачком" у Британії.

До слова, у замаху на вбивство Гебрева звинуватили трьох росіян, яких вважають причетними до ГРУ. А в Der Spiegel і Bellingcat вважають, що один зі співробітників ГРУ (ймовірно причетний до отруєння Скрипаля) перебував у Болгарії якраз перед отруєнням Гебрева.

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