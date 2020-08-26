У Міністерстві закордонних справ Росії переконують, що російське керівництво виступає за найретельніше і максимально об'єктивне ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Водночас у зовнішньополітичному відомстві інцидент отруєнням не називають.

Отруєння Навального: заява МЗС Росії

Коментар МЗС Росії щодо Олексія Навального з’явився на офіційній сторінці відомства. У міністерстві заявили, що отруїти опозиціонера Кремлю явно не було вигідним.

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Вважаємо глибоко образливими звинувачення в якомусь прагненні "приховати істину", що лунають із західних столиць у бік омских лікарів, які негайно надали Навальному висококваліфіковану допомогу,

– наголосили у МЗС Росії.

Також дипломати запевнили, повні дані історії хвороби політика російські медики передали своїм німецьким колегами. Зокрема, тим, які прибули до Омська для транспортування Навального в берлінську клініку "Шаріте".

"Розраховуємо, що і німецькі медики виявлять настільки ж професійний підхід і не допустять використання результатів їхніх лабораторних досліджень в будь-яких політизованих цілях", – додали в російському міністерстві закордонних справ.

Крім того, у відомстві нагадали про нібито "готовність відкрито, неупереджено та з реально встановленими фактами на руках" розглянути не тільки випадок із Навальним, а й інші гучні отруєння. Мовиться про справи Литвиненка та Скрипалів. У МЗС Росії ці справи назвали так званими.

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Що ще в Росії говорили про отруєння Навального

Речник російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що не бачить причин для розслідування отруєння, поки не з'ясують, про яку речовину мовиться.

Важливо з'ясувати, що стало причиною зниження холінестерази. Ні наші медики, ні німецькі це встановити не змогли. Речовини немає, аналізи її не показують. Ми не розуміємо, на підставі чого наші німецькі колеги так поспішають, вживаючи слово отруєння,

– зауважив він.

Пєсков додав, що зниження рівня холінестерази може відбуватися з різних причин, зокрема, через прийом ліків.

Крім того, речник Путіна заявив, що російські лікарі три дні боролися за життя Навального, і "можливо, його врятували б". Також у Кремлі вважають, що в Росії опозиціонеру допомогли би вилікуватися.

Крім того, ситуацію прокоментували у російській Держдумі. Спікер нижньої палати парламенту РФ В'ячеслав Володін вважає, що ситуація з Олексієм Навальним могла б бути спробою створення напруги в країні.

На його переконання, країни ЄС можуть у такий спосіб влаштовувати провокації проти Росії. Також він додав, що це могло б бути пов'язано з виборами президента Білорусі, щоб Росія не втручалась.

Добре, що Ангела Меркель відгукнулася і надала допомогу Навальному. Хотілося б вірити, що вона вчинила б так само, якби це стосувалося будь-якого іншого громадянина Російської Федерації, а не тільки радикального опозиціонера,

– наголосив Володін.

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