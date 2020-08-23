Навальний перебуває у Німеччині, як "гість канцлерки"
Російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває на лікуванні у німецькій лікарні, як "гість канцлерки" Ангели Меркель. В МВС запевняють, такий статус закріпили за політиком для його охорони.
Навальний перебуває під цілодобовою охороною. Про це повідомляє телеканал ZDF з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини.
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При цьому у Німеччині заперечують "політичний сигнал" Москви. Статус "гостя канцлерки" просто дає можливість для охорони політика.
Те, що він не є представником державної влади, не грає тут ніякої ролі,
– повідомили телеканалу в МВС.
Який стан Навального
Олексій Навальний перебуває у німецькій клініці Charite. Лікарі наголошують, що для обстеження політика потрібен час. Прессекретарка клініки розповіла, що до 24 серпня офіційної заяви про стан Навального не варто чекати. Однак під час польоту з Омська лікарі оцінювали стан опозиціонера, як критичний.
Що відомо про отруєння Навального
- 20 серпня під час польоту з Томська до Москви Олексію Навальному стало погано. Літак екстрено посадили в Омську.
- Політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера переконані, що його отруїли. Спочатку російські медики говорили, що знайшли в організмі Навального небезпечний хімічний компонент. Однак потім змінили свою думку, сказавши, що в крові отрути не знайдено. Водночас омські лікарі поставили Навальному досить дивний діагноз – порушення обміну речовин.
- Родина та друзі Навального хотіли забрати його на лікування до Німеччини, однак в омській лікарні наполягали, що стан здоров'я опозиціонера не дозволяє транспортування. Дружина Навального вимагала у Путіна дозволу забрати свого чоловіка.
- Врешті-решт оточенню політика вдалось вивезти Навального з Росії.