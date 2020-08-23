Російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває на лікуванні у німецькій лікарні, як "гість канцлерки" Ангели Меркель. В МВС запевняють, такий статус закріпили за політиком для його охорони.

Навальний перебуває під цілодобовою охороною. Про це повідомляє телеканал ZDF з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини.

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При цьому у Німеччині заперечують "політичний сигнал" Москви. Статус "гостя канцлерки" просто дає можливість для охорони політика.

Те, що він не є представником державної влади, не грає тут ніякої ролі,

– повідомили телеканалу в МВС.

Який стан Навального

Олексій Навальний перебуває у німецькій клініці Charite. Лікарі наголошують, що для обстеження політика потрібен час. Прессекретарка клініки розповіла, що до 24 серпня офіційної заяви про стан Навального не варто чекати. Однак під час польоту з Омська лікарі оцінювали стан опозиціонера, як критичний.

Важливо! Літак з Олексієм Навальним прилетів до Німеччини 22 серпня. Заради безпеки Навального німці влаштували дезінформацію, повідомивши неправдиве місце посадки літака.

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