Москва і Берлін обмінялись звинуваченнями через Навального. Кремль відреагував на заяву німецьких лікарів, які підтвердили, що російського опозиціонера таки отруїли. Дмитро Пєсков заявив, мовляв, жодної речовини в організмі політика не знайшли, а тому підстав до кримінального розслідування в Росії – немає. Однак заяви речника Путіна суперечливі і їх можна спростувати.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський адвокат Марк Фейгін. І додав, що з точки зору російського законодавства є підстави порушувати кримінальну справу.

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Про заяви Пєскова

Пєсков заявив, що висновки німецьких медиків не суперечать висновкам омських медиків. Проте, за словами Фейгіна, є пресреліз, який опублікували німецькі фахівці. З нього виходить, що Навального отруїли й називають цю речовину. Омські лікарі ж твердо заявили, що ніякого отруєння не було.

Тут пряма суперечливість. Вже навіть їхня наявність – підстава для порушення провадження, хоча б на стадії дізнання,

– заявив правозахисник.

Він пояснив, що попереднє слідство ділиться на 2 стадії: дізнання та після порушення кримінальної справи. Якщо родичі подають заяву, потрібно проводити дізнання, опитати всіх, хто мав стосунок.

"Навіть якщо не порушувати справу чи не висувати звинувачень, то хоча б вони зобов'язані кримінально-процесуальним кодексом закріпити всі факти. А вони кажуть, що немає що розслідувати", – наголосив Фейгін.

Про суперечливість досліджень

Він пояснив, що є факти, про які свідчила влада ще до відправлення Навального в Німеччину. Вони говорили, що провели всі медичні дослідження та встановили стан коми. Вона стало результатом захворювання, фактично, хімічного втручання в організм.

Крім того, вони самі давали йому антидот. А навіщо давали антидот, якщо стверджують, що проблема в обміні речовин? Отже, вони були впевнені, що в організмі Навального була якась хімічна речовина,

– зазначив Фейгін.

До слова. Нещодавно канцлерка Німеччини Ангела Меркель і міністр закордонних справ Гайко Маас заявили, що вимагають від Росії прозорого розслідування обставин отруєння Олексія Навального. Його близькі й політичні соратники переконанні – Навального отруїли. Так вважають і німецькі лікарі.

Чим це загрожує Кремлю?

У Заходу є засоби, які вони можуть застосовувати до Росії. Це перший випадок, коли від Вашингтона до Берліна, від Парижу до Лондона і є цей важіль – це санкції. Але вони чомусь цього не роблять, вважає адвокат.

Детальніше про це і як російська пропаганда висвітлює отруєння Навального – дивіться у відео:

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