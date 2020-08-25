Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував стан здоров’я опозиціонера Олексія Навального. За його словами, знижений рівень холінестерази зафіксували в політика в перші години після госпіталізації в Омську. А антропін почали вводити йому в першу годину перебування в реанімації.

Заява Кремля щодо отруєння Навального

Пєсков, зокрема, зазначив, що не бачить причин для розслідування отруєння, поки не з'ясують, про яку речовину мовиться. Про це повідомляє "Дождь".

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Важливо з'ясувати, що стало причиною зниження холінестерази. Ні наші медики, ні німецькі це встановити не змогли. Речовини немає, аналізи її не показують. Ми не розуміємо, на підставі чого наші німецькі колеги так поспішають, вживаючи слово отруєння,

– зауважив він.

Пєсков додав, що зниження рівня холінестерази може відбуватися з різних причин, зокрема, через прийом ліків.

За словами прессекретаря Путіна, версія німецьких медиків щодо отруєння була серед перших, яку розглядали в Росії. Проте російським лікарям речовину тоді встановити не вдалося. Водночас він підкреслив, що російські фахівці своїм німецьким колегам можуть надати результати перши аналізів Навального.

Крім того, речник Путіна заявив, що російські лікарі три дні боролися за життя Навального, і "можливо, його врятували". Також у Кремлі вважають, що в Росії опозиціонеру допомогли би вилікуватися.

Зауважимо, що напередодні в німецькій клініці "Шаріте", куди Навального доправили з Омська, заявили, що політика отруїли речовиною, що входить в групу інгібіторів холінестерази.

Російські медики на це відповіли, що клінічна картина отруєння цією речовиною під час надходження політика до Омської клініки була відсутньою. Також вони не виявили судомних або синтетичних отрут.

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