Отруєння Навального: як розслідують цю справу в Росії
У Росії поліції ще досі не відкрила справу за фактом отруєння опозиціонера Олексія Навального. Щоправда, штаб політика неодноразово звертався до правоохоронців і навіть подав відповідну заяву.
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За словами речниці Навального Кіри Ярмиш, одразу після госпіталізації політика його штаб подав у правоохоронні органи заяву. Відповідний допис з’явився у її твіттері.
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У четвер, 20 серпня, одразу після госпіталізації Олексія ми подали заяву про отруєння в Слідчий комітет Москви та поліцію Томська. Рішення про відкриття справи за законом ухвалюють за три дні. Термін сплив о 13:30 неділі. Справу досі не порушили,
– написала Ярмиш.
Через отруєння Навального до Росії звернулася Меркель
Тим часом, канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала владу Росії прозоро розслідувати обставини отруєння опозиційного політика. Про це мовиться у її спільній заяві з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом..
Беручи до уваги, що Навальний відіграє вагому роль в російській політичній опозиції, ми негайно вимагаємо розслідувати всі обставини цього злочину до найдрібніших деталей, і зробити це максимально прозоро. Винних слід встановити та притягнути до відповідальності,
– наголошує офіційний Берлін.
Водночас Меркель висловила надію, що Навальний зможе повністю відновитися.
Зауважимо, що Олексій Навальний перебуває у Німеччині як гість Ангели Меркель. Таким чином російський опозиційний політик отримав охорону та захист з боку німецької влади.
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Отруєння Олексія Навального: головне
- 20 серпня під час польоту з Томська до Москви Олексію Навальному стало погано. Літак екстрено посадили в Омську.
- Політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера вважають, що його отруїли.
- Спочатку російські медики говорили, що знайшли в організмі Навального небезпечний хімічний компонент. Однак потім змінили свою думку, сказавши, що в крові отрути не знайдено.
- Омські лікарі діагностували у Навального порушення обміну речовин.
- Після довгих переговорів опозиціонера таки вдалось вивезти на лікування до Берліна.