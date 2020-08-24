У Росії поліції ще досі не відкрила справу за фактом отруєння опозиціонера Олексія Навального. Щоправда, штаб політика неодноразово звертався до правоохоронців і навіть подав відповідну заяву.

У Навального розповіли про хід кримінальної справи щодо отруєння політика

За словами речниці Навального Кіри Ярмиш, одразу після госпіталізації політика його штаб подав у правоохоронні органи заяву. Відповідний допис з’явився у її твіттері.

Важливо Аналізи в німецькій клініці довели отруєння Навального

У четвер, 20 серпня, одразу після госпіталізації Олексія ми подали заяву про отруєння в Слідчий комітет Москви та поліцію Томська. Рішення про відкриття справи за законом ухвалюють за три дні. Термін сплив о 13:30 неділі. Справу досі не порушили,

– написала Ярмиш.

В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за 3 дня. Срок истёк в 13.30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 24, 2020

Через отруєння Навального до Росії звернулася Меркель

Тим часом, канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала владу Росії прозоро розслідувати обставини отруєння опозиційного політика. Про це мовиться у її спільній заяві з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом..

Беручи до уваги, що Навальний відіграє вагому роль в російській політичній опозиції, ми негайно вимагаємо розслідувати всі обставини цього злочину до найдрібніших деталей, і зробити це максимально прозоро. Винних слід встановити та притягнути до відповідальності,

– наголошує офіційний Берлін.

Водночас Меркель висловила надію, що Навальний зможе повністю відновитися.

Зауважимо, що Олексій Навальний перебуває у Німеччині як гість Ангели Меркель. Таким чином російський опозиційний політик отримав охорону та захист з боку німецької влади.

До теми Навальний не виходить з коми: деталі про стан опозиціонера

Отруєння Олексія Навального: головне