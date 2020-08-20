В Омській лікарні, куди з отруєнням госпіталізували російського опозиціонера Олексія Навального, кажуть, що роблять усе, аби врятувати життя політика. Особистий лікар Навального розповів про плани перевезти його в одну з лікарень Європи. Наразі опозиціонер перебуває в комі.

Як стан політика коментують лікарі в Омську

Заступник головного лікаря омської лікарні швидкої допомоги №1 Анатолій Калініченко розповів, що медики "займаються порятунком життя" Олексія Навального, повідомляє "Дождь".

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Лікарі роблять не те, щоб все можливе, вони реально займаються зараз порятунком його життя,

– сказав Калініченко.

За його словами, наразі медики отримали кілька десятків досліджень параметрів стану крові, роботи головного мозку, інших органів і систем. Триває активне лікування.

Політик перебуває у комі. На питання про загрозу життю опозиціонеру, медик відповів: "Поки пацієнт не виписався з лікарні, завжди є якась загроза життю".

Діагнозу Навального Калініченко не назвав.

Що каже особистий лікар Навального

Терапевт Ярослав Ашихмин, на обліку в якого перебуває Навальний, заявив про плани перевезти опозиціонера в одну з клінік Європи, пише Meduza.

Ми намагаємося домовитися з Ганноверським або Страсбурзьким госпіталями, щоб вони його прийняли,

– зазначив лікар.

За його словами, наразі важливо, аби медики віддали пацієнта та з розумінням поставилися до того, що токсикологія – специфічна сфера. Тому клінік, які можуть лікувати пацієнтів з таким отруєнням, – мало. Ашихмин додав, що в європейських лікарнях з цим завданням впораються краще.

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Ймовірне отруєння Навального: що відомо

Російському опозиціонеру стало погано під час перельоту з Томська в Москву 20 серпня. Літак екстрено посадили в Омську, де політика госпіталізували.

Причини події наразі невідомі, але колеги Навального припускають, що опозиціонера могли отруїти. Наразі відомо, що він впав у кому й не приходить до тями.

Пасажири розповідають, що Навальному стало погано і він пішов у туалет та не повернувся. Блогер, який летів тим же рейсом, опублікував відео, де політик спершу п’є чай, а тоді вже у салоні літака стогне від болю.

Колеги припускають, що отруту підмішали саме в чай, оскільки він був єдиним, що політик споживав з самого ранку.

Лікарі остаточно діагнозу ще не назвали, однак обіцяють оголосити його до кінця дня.

Навальний впав у кому – що відомо: відео